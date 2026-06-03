[오늘의 운세/6월 3일]

● 쥐
48년 운수 좋은 날. 반가운 소식이나 공돈 들어올 수 있다.
60년 아무리 바빠도 절대 서두르지 말 것.
72년 자신의 몸과 물건은 스스로 챙길 것.
84년 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯.
96년 능력 밖의 일은 벌리지 말 것.
08년 노력의 결과가 나타나니 자신감을 가져도 좋은 흐름이다.
●소
37년 동료나 가족과 호흡을 맞추어야 한다.
49년 순풍에 돛을 단 듯 풀려 나간다.
61년 행운이 함께하는 날, 이익도 되고 명분도 챙긴다.
73년 능력이상으로 평가받는 날, 적극적으로 활동할 것.
85년 금전 운 좋아지거나 먹을 복이 생길 수 있다.
97년 새로운 도전이 긍정적인 성과로 이어질 가능성이 크다.
●범
38년 이해는 것이 힘이 된다. 먼저 듣고 수용할 것.
50년 정도를 지키는 것이 가장 빠르다.
62년 편견이나 고정관념에서 벗어 날것.
74년 정확히 구분해라. 책임 못질 일은 하지 말 것.
86년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동할 것.
98년 주변의 도움으로 어려움이 하나씩 해결되는 흐름이다.
●토끼
39년 몸살이 찾아온다. 무거운 것 들지 말고 과로하지 말 것.
51년 좋은 일이 겹치는 일진으로 사방에 경사!
63년 멀리서 찾지 말고 가까이에서 찾아라.
75년 마음에 들지 않아도 참아라.
87년 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법.
99년 지나간 일보다 현재에 집중해야 더 좋은 결과가 따른다.
●용
40년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기.
52년 현재가 중요하다. 지나간 일에 집착하지 말 것.
64년 고민하지 말고 낙천적으로 살아라.
76년 마음에 쏙 들어도 결정은 신중하게 할 것.
88년 갑작스런 투자나 지출을 자제할 것.
00년 꾸준히 쌓아온 노력이 점차 빛을 발하는 시기다.
●뱀
41년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요.
53년 잘할 수 있는 것부터 해라. 구관이 명관이고 묵은 것이 좋다.
65년 값비싼 물건 구입은 가능한 다음에 할 것.
77년 할 일은 많은데 시간은 부족.
89년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기.
01년 계획했던 일이 순조롭게 진행되니 안심해도 좋은 날이다.
●말
42년 목표를 분명하게 제시해라, 자신의 의사를 분명하게 표현할 것.
54년 처음은 힘들어도 마무리는 잘된다.
66년 남의 일에 참견하지 말라.
78년 감정에 치우치지 말고 원칙에 따라 신중하고 천천히.
90년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것.
02년 몸과 마음이 가벼워지며 활동하기 좋은 기운이 흐른다.
●양
43년 변화를 반전이다. 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것.
55년 모처럼 자신의 현주소를 돌아볼 것.
67년 때로는 수수한 차림이 더 좋다.
79년 중요한 결정은 오전이 좋다.
91년 제 삼자의 의견도 신중히 고려해라.
03년 새로운 인연이 생기며 도움을 받을 기회가 찾아온다.
●원숭이
44년 모든 것은 때가 있다. 마음은 급해도 내일로 미루어라.
56년 몸은 활력이 넘치고 새로운 희망이 생긴다.
68년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것.
80년 돌다리도 두드려 보고 건너라.
92년 확인! 또 확인이 필요하다.
04년 실리와 명분을 함께 고려하는 균형 잡힌 판단이 필요하다.
●닭
45년 행운이 찾아오는 날, 계획한 일이 한꺼번에 진행된다.
57년 늦은 오후의 만남이 좋다.
69년 좋은 아이디어 생기고 일에 탄력이 붙는다.
81년 몸은 좀 피곤해도 보람된 하루.
93년 모르는 것은 그냥 넘어가지 말고 질문.
05년 끝까지 포기하지 않으면 만족할 만한 결과를 얻게 된다.
●개
46년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
58년 그간 추진해 오던 일이 한꺼번에 풀린다.
70년 운수 좋은 날, 뜻밖의 기쁜 소식 들려온다.
82년 장거리 출장이면 귀인의 도움을 받는다.
94년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
06년 자신감을 가지고 도전하면 좋은 결과를 기대할 수 있다.
●돼지
47년 마음이 기쁜 날, 잔잔한 감동이나 기쁨이 생길 수 있다.
59년 모든 것은 시간이 해결해 준다.
71년 도와 줄때는 확실하게 도와 줄 것.
83년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.
95년 중요한 일은 오후에 결정할 것.
07년 걱정보다는 행동이 중요하니 실천으로 옮겨야 할 때다.
인천철학관 박성희 원장
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0