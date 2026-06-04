[오늘의 운세/6월 4일]

● 쥐
48년 자신의 의사를 분명하게 표현할 것.
60년 처음은 힘들어도 마무리는 잘된다.
72년 남의 일에 참견하지 말라.
84년 마음에 들어도 결정은 신중하고 천천히.
96년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것.
08년 새로운 배움과 경험이 크게 도움이 되는 날로, 친구와의 관계에서도 긍정적인 변화가 생길 수 있다.
● 소
37년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것.
49년 작은 것에도 감사할 줄 알아야.
61년 때로는 수수한 차림이 더 좋다.
73년 중요한 결정은 오전이 좋다.
85년 제 삼자의 의견도 신중히 고려해라.
97년 도전과 선택의 갈림길에서 신중함이 중요하며, 감정에 치우치지 않으면 좋은 기회를 잡을 수 있다.
● 범
38년 마음은 급해도 내일로 미루어라.
50년 몸은 활력이 넘치고 새로운 희망이 생긴다.
62년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것.
74년 돌다리도 두드려 보고 건너라.
86년 듣기 좋은 말 한마디가 행운을 부른다.
98년 일과 관련된 성과가 점차 나타나며, 꾸준히 노력한 부분에서 인정받을 수 있다.
● 토끼
39년 계획한 일이 한꺼번에 진행된다.
51년 늦은 오후의 만남이 좋다.
63년 좋은 아이디어 생기고 일에 탄력이 붙는다.
75년 몸은 좀 피곤해도 보람된 하루.
87년 힘을 내라 모든 일은 마음먹기에 달려 있다.
99년 주변 사람들과의 협력과 소통이 운을 좌우하며, 가족과의 관계가 좋아진다.
● 용
40년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
52년 그간 추진해 오던 일이 한꺼번에 풀린다.
64년 뜻밖의 기쁜 소식 들려온다.
76년 장거리 출장이면 귀인의 도움을 받는다.
88년 과신하지 말고 겸손한 자세필요.
00년 새로운 인연 생기고 배움운 상승하는 날, 도전 좋지만, 무리한 선택은 피해야 함.
● 뱀
41년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생길 수 있다.
53년 모든 것은 시간이 해결해 준다.
65년 도와 줄때는 확실하게 도와 줄 것.
77년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.
89년 깊고 냉정하게 돌아 볼 필요 있다.
01년 직장운 상승, 작은 성과가 이어짐, 금전 흐름 안정, 지출 관리 중요.
● 말
42년 반가운 소식이나 공돈 들어올 수 있다.
54년 아무리 바빠도 절대 서두르지 말 것.
66년 자신의 몸과 물건은 스스로 챙길 것.
78년 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯.
90년 자신감도 좋지만 겸허한 마음가짐 필요.
02년 가족과의 대화에서 답을 찾는 날, 건강 관리에 신경 쓰면 좋은 결과.
● 양
43년 모든 일은 생각하기에 달려 있다.
55년 순풍에 돛을 단 듯 풀려 나간다.
67년 이익도 되고 명분도 챙긴다.
79년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동.
91년 제 금전 운 좋아지거나 먹을 복이 생길 수 있다.
03년 인간관계에서 신중함이 필요한 날, 노력한 만큼 인정받는 날이다.
● 원숭이
44년 행운이 함께하는 날, 답답하고 힘든 일이 풀리는 날이다.
56년 자신있는 일부터 시작, 송충이는 솔잎을 먹어야 한다.
68년 편견이나 고정관념에서 벗어 날것.
80년 책임 못질 일은 하지 말 것.
92년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동할 것.
04년 주변 도움으로 일이 수월해짐, 평온한 하루, 취미 활동에 길함.
● 닭
45년 무거운 것 들지 말고 과로하지 말 것.
57년 좋은 일이 겹치는 일진으로 사방에 경사!
69년 멀리서 찾지 말고 가까이에서 찾아라.
81년 마음에 들지 않아도 참아라.
93년 때로는 싫은 일도 기쁘게 해야 한다.
05년 활발한 하루, 친구와 좋은 추억, 기회 오지만 서두르면 손해 가능.
● 개
46년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기.
58년 지나간 일에 집착하지 말 것.
70년 고민하지 말고 낙천적으로 살아라.
82년 마음에 쏙 들어도 결정은 신중하게 할 것.
94년 갑작스런 투자나 지출을 자제할 것.
06년 업무 변화 속 기회 포착 중요, 금전운 기복, 신중한 소비 필요.
● 돼지
47년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요.
59년 손에 익은 일부터 해라, 구관이 명관이고 묵은 것이 좋다.
71년 값비싼 물건 구입은 가능한 다음에 할 것.
83년 할 일은 많은데 시간은 부족.
95년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기.
07년 창의력 상승, 새로운 도전 유리, 연애운 상승, 솔직함이 중요.
인천철학관 박성희 원장
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