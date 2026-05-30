[오늘의 운세/5월 30일]

● 쥐 48년 동료나 가족과 호흡이 잘 맞는다. 60년 지나간 일에 집착하지 말 것. 72년 고민하지 말고 낙천적으로 살아라. 84년 금전적인 청탁은 적당한 명분으로 거절. 96년 금전운 좋아지거나 먹을 복이 생길 수 있다. 08년 꾸준히 노력하면 좋은 결과로 이어지며, 포기하지 않는 자세가 중요하다.
● 소 37년 묵은 것이 좋다. 역시 구관이 명관. 49년 값비싼 물건 구입은 가능한 한 다음에 할 것. 61년 할 수 있는 일부터, 할 일은 많고 시간은 없다. 73년 대인관계가 좋아지고 넓어진다. 85년 운수 좋은 날, 답답하고 힘든 일이 일시에 풀린다. 97년 서로 양보하는 태도가 갈등을 줄인다. 원만한 관계 유지.
● 범 38년 계획한 일이 한꺼번에 진행된다. 50년 문서가 동하는 시기, 오후의 거래가 좋다. 62년 좋은 아이디어 생기고 일에 탄력이 붙는다. 74년 말조심! 본의 아닌 구설이 따를 수 있다. 86년 감성적이 접근보다 현실적인 선택이 중요한 날. 98년 희망적인 기운이 감돌며, 긍정적인 변화의 시작점이 되는 날이다. ● 토끼 39년 여유를 가져라 모든 것은 시간이 해결해 준다. 51년 대수롭지 않은 일이 큰 기쁨으로 다가온다. 63년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것. 75년 중요한 일은 오후에 결정할 것. 87년 일은 바쁘지만 실리는 적다. 99년 작은 일에 얽매이지 않고 큰 흐름을 보는 것이 성공의 방향을 잡는 데 중요하다.
● 용 40년 뜻밖의 기쁜 소식 들려온다. 52년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 해라. 64년 장거리 출장이면 귀인의 도움을 받는다. 76년 그간 추진해 오던 일이 한꺼번에 풀린다. 88년 모르는 것은 겸손한 자세로 질문. 00년 도움을 줄 수 있을 때 적극적으로 나서면 훗날 더 큰 복으로 돌아올 수 있다.
● 뱀 41년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것. 53년 소문에 현혹되지 말고 광고에 마음 빼앗기지 말 것. 65년 돌다리도 두드려 보고 건너라. 77년 확인! 또 확인이 필요하다. 89년 마음은 급해도 내일로 미루어라. 01년 시간이 해결해 주는 일이 많으니 조급해하지 말고 흐름에 맡기는 것이 좋다.
● 말 42년 직접 하기보다는 전문가에게 맡겨라. 54년 과욕이나 무리한 욕심은 실패를 낳는다. 66년 경사 뒤에 아픔이 있고 슬픔 뒤에 기쁨이 온다. 78년 할 수 있는 일만 해라, 책임 못질 일은 하지 말 것. 90년 충동적인 구매 주의할 것. 02년 열린 마음으로 사람을 대하면 좋은 인연이 이어질 가능성이 높다.
● 양 43년 컨디션이 안 좋은 날, 무거운 것 들지 말고 과로하지 말 것. 55년 금전문제로 고민이 생길 수 있다. 67년 멀리서 찾지 말고 가까이서 찾아라. 79년 마음에 들지 않아도 참아라. 91년 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법. 03년 꾸준함이 성과로 이어지며, 초심을 유지하는 것이 성공의 열쇠다.
● 원숭이 44년 반가운 소식이나 공돈 들어온다. 56년 미우나 고우나 내 가족이 최고. 68년 자신의 몸과 물건은 스스로 챙길 것. 80년 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯. 92년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다. 04년 기다리던 소식이 들려오거나 상황이 호전되는 흐름이 이어진다.
● 닭 45년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기. 57년 행운이 있는 날, 순풍에 돛을 단 듯 풀려 나간다. 69년 이익도 되고 명분도 챙긴다. 81년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동. 93년 갑작스런 투자나 지출을 자제할 것. 05년 협력의 힘이 중요하며, 함께할수록 더 큰 성과를 만들어낼 수 있다.
● 개 45년 일의 순서를 정하고 해라, 마음은 바쁜데 몸이 따르지 않는다. 58년 남의 일에 참견하지 말라. 70년 마음에 들어도 결정은 신중하고 천천히. 82년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것. 94년 자신감도 지나치면 병이다. 06년 행운의 기운이 따른 날, 기분 좋은 일이 이어진다.
● 돼지 47년 모든 것은 때가 있다. 중요한 결정은 오전이 좋다. 59년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것. 71년 모처럼 자신의 현주소를 돌아볼 것. 83년 제 삼자의 의견도 신중히 고려해라. 95년 때로는 수수한 차림이 더 좋다. 07년 활력이 넘치는 하루로, 긍정적인 기운이 전반적인 흐름을 좋게 만든다.
댓글 0