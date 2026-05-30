본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사람속으로
오마이걸 효정 퇴근길 라이브, 동아미디어센터 ‘룩스’ 생중계
동아일보
입력
2026-05-30 01:40
2026년 5월 30일 01시 40분
신원건 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260529/134019717/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
29일 오후 서울 종로구 동아미디어센터 1층 채널A 오픈스튜디오에서 열린 ‘퇴근길 라이브’ 공연에서 아이돌그룹 ‘오마이걸’ 리더 효정이 노래하는 모습이 동아미디어센터 ‘룩스(LUUX)’를 통해 생중계됐다. ‘퇴근길 라이브’는 뉴스가 끝나고 불 꺼진 오픈스튜디오에서 열리는 공연을 LUUX로 생중계하는 일상 밀착형 라이브 콘서트다. 이날 효정은 ‘나의 작은 청춘에게’ ‘돌핀’ 등을 불렀다.
#오마이걸
#효정
#퇴근길 라이브
#동아미디어센터
#LUUX
#생중계
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
사촌 신분증으로 사전투표…지문 인식서도 안 걸러져
2
“언니 따라 갔던 대학”… 네 자매 인생 바꾼 서정대의 배움
3
“코 스프레이 2번 뿌렸더니 기억력 쑥”…치매 치료 가능성 [노화설계]
4
“이란, 중국 무기로 美 F-15E 전투기 격추했을 가능성 높아”
5
與 양천구청장 후보, 아기에 “뽀뽀”…‘오빠’ 이어 ‘뽀뽀’ 논란
6
‘삼전닉스 ±2배’ 5조 돌파…매수-매도 3~5일내 승부봐야
7
MB는 부산서 국밥 먹고, 박근혜는 대구 서문시장 찾았다
8
트럼프 “이란 핵 개발·구매 모두 포기…매우 좋은 합의 가까워져”
9
트럼프, 종전 MOU 승인 막판 거부…더 센 수정안 다시 보내
10
‘반도체 셔세권’ 동탄-수지 집값, 서울보다 더 올랐다
1
호남 간 정청래 “윤·이·박 돌아다녀…김대중 벌떡 일어날 일”
2
李 “투표 포기는 국민 속이는 자에게 기회주는 것”
3
돼지국밥 먹은 MB ‘친이’ 박형준 지원…정청래 “윤·이·박 돌아다녀”
4
국힘, ‘기표소 논란’ 李 선거법 위반 혐의 고발
5
‘韓은 中에 단검’ 발언 브런슨 “작전 환경 설명한 것” 해명
6
장동혁 “투표 포기하면 이재명 범죄 지울 기회 주는 것”
7
美건국 250주년 공연에 가수들 보이콧…트럼프 “내가 대신할 것”
8
반도체로 부유해진 대만 경제의 그림자: 대만병과 거지 슈퍼맨 [딥다이브]
9
이영지, 빨간 머리·옷 사진 올렸다가 사과…“경솔한 행동 죄송”
10
정원오 “무능 심판” vs 오세훈 “정권 심판”…서울시장 마지막 주말 총력전
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
사촌 신분증으로 사전투표…지문 인식서도 안 걸러져
2
“언니 따라 갔던 대학”… 네 자매 인생 바꾼 서정대의 배움
3
“코 스프레이 2번 뿌렸더니 기억력 쑥”…치매 치료 가능성 [노화설계]
4
“이란, 중국 무기로 美 F-15E 전투기 격추했을 가능성 높아”
5
與 양천구청장 후보, 아기에 “뽀뽀”…‘오빠’ 이어 ‘뽀뽀’ 논란
6
‘삼전닉스 ±2배’ 5조 돌파…매수-매도 3~5일내 승부봐야
7
MB는 부산서 국밥 먹고, 박근혜는 대구 서문시장 찾았다
8
트럼프 “이란 핵 개발·구매 모두 포기…매우 좋은 합의 가까워져”
9
트럼프, 종전 MOU 승인 막판 거부…더 센 수정안 다시 보내
10
‘반도체 셔세권’ 동탄-수지 집값, 서울보다 더 올랐다
1
호남 간 정청래 “윤·이·박 돌아다녀…김대중 벌떡 일어날 일”
2
李 “투표 포기는 국민 속이는 자에게 기회주는 것”
3
돼지국밥 먹은 MB ‘친이’ 박형준 지원…정청래 “윤·이·박 돌아다녀”
4
국힘, ‘기표소 논란’ 李 선거법 위반 혐의 고발
5
‘韓은 中에 단검’ 발언 브런슨 “작전 환경 설명한 것” 해명
6
장동혁 “투표 포기하면 이재명 범죄 지울 기회 주는 것”
7
美건국 250주년 공연에 가수들 보이콧…트럼프 “내가 대신할 것”
8
반도체로 부유해진 대만 경제의 그림자: 대만병과 거지 슈퍼맨 [딥다이브]
9
이영지, 빨간 머리·옷 사진 올렸다가 사과…“경솔한 행동 죄송”
10
정원오 “무능 심판” vs 오세훈 “정권 심판”…서울시장 마지막 주말 총력전
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
PSG 우승에 팬들 ‘광란의 자축’…폭력사태로 416명 체포
장동혁 “투표 포기하면 이재명 범죄 지울 기회 주는 것”
유엔 ‘8월 파산 위기’…美中 주도권 경쟁에 분납금 고의 체납
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0