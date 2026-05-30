[오늘의 운세/5월 31일]

● 쥐 48년 속마음 보이지 말고 사람 너무 믿지 말 것. 60년 계획하고 원했던 일이 쉽게 풀린다. 72년 상대방 입장에서 생각하면 인간관계 좋아지고 마음이 통한다. 84년 다른 사람에게 맡기지 말고 직접 할 것. 96년 겸손의 미덕과 승자의 아량 필요. 08년 평소 고민하던 일이 조금씩 풀리며 마음의 여유가 생기는 날이다. ● 소 37년 컨디션이 좋은 날, 마음은 젊어지고 몸은 활력이 넘친다. 49년 행운이 함께하는 날, 예상치 못한 경사가 있다. 61년 건강 관리에 신경 쓰면 활력이 살아나고 기분도 좋아진다. 73년 출행하면 가는 곳마다 귀인이 반겨 준다. 85년 서쪽방향이 길하며 감기 주의. 97년 주변 사람과의 대화 속에서 좋은 기회가 생긴다.
● 범 38년 운수 좋은 날, 부담스러웠던 일들이 시원하게 해결될 듯. 50년 할 수 있는 일부터 하고 싶으면 자신감 갖고 추진. 62년 감정에 끌려 중심을 잃지 말 것. 74년 결과도 중요하지만 과정도 중요. 86년 이미지 상승하고 대인관계 호전. 98년 급하게 결정하기보다 한 템포 쉬어가면 더 좋은 결과를 얻는다.
● 토끼 39년 남의 조언에 귀를 열어라, 집착하기보다는 편안한 마음 가질 것. 51년 오랜 친구로부터 먼 곳에서 반가운 소식 들려온다. 63년 마음에 들어도 무리하지는 말 것. 75년 조금 힘들어도 인내심 갖기. 87년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것. 99년 새로운 인연이나 기회가 다가오니 열린 마음으로 받아들일 것.
● 용 40년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생긴다. 52년 변함없이 꾸준히 성실한 노력이 좋은 결과를 가져온다. 64년 직감이나 예감이 맞아 떨어진다. 76년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관. 88년 작은 일에서도 기쁨을 맛보게 될 듯. 00년 작은 실수도 반복되면 문제가 되니 집중력을 높이는 것이 중요하다.
● 뱀 41년 감정이 풍부한 날, 즉흥적인 감정은 통제할 필요가 있다. 53년 행운의 날이다, 기다리던 일이 갑자기 해결이 될 수 있다. 65년 급할수록 천천히 마음에 여유를 가져야 한다. 77년 돌다리도 두드려라. 89년 멀리 내다보고 깊게 생각할 것. 01년 오랜 노력의 결실이 보이기 시작하니 끝까지 포기하지 말 것.
● 말 42년 소화력이 떨어지는 날, 과음이나 과식은 절대금물! 54년 기대하지 않았던 사람이 도와준다. 66년 귀인의 도움으로 실마리가 한꺼번에 풀리는 형상. 78년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것. 90년 현재보다 미래의 전망을 바라보고 판단할 것. 02년 주변의 도움으로 어려움이 해결되니 감사하는 마음을 가져라.
● 양 43년 초지일관, 처음은 힘들어도 결과는 좋다. 55년 작은 실수로 본의 아닌 구설이 생길 수 있다. 67년 서둘지 말고 여유 있게 풀어 갈 것. 79년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것. 91년 계획한 일이 순풍에 돛을 단 듯 풀린다. 03년 일의 진행이 더디더라도 조급함을 버티면 좋은 결과가 따른다.
● 원숭이 44년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다. 56년 남의 말을 먼저 들어라, 편견을 버리고 열린 마음 갖기. 68년 억지로 하지 말고 그냥두면 만사형통. 80년 모든 것은 시간이 해결. 92년 가끔은 바쁜 일상에서 벗어나 자유 시간 갖기. 04년 새로운 도전을 시작하기에 좋은 시기이니 변화에 자신감을 가져라.
● 닭 45년 때론 알면서도 속아 줄 것. 57년 오늘은 싫은 일이 있어도 표내지 말고 성실하게. 69년 없어서는 안 될 것부터 구입, 헛돈 안 쓰는 것이 버는 것. 81년 많이 생각하고 여러 사람에게 조언 구해볼 것. 93년 한발 물러서는 양보가 필요할 때. 05년 친구와의 관계에서 배려하는 태도가 더 큰 신뢰를 만든다.
● 개 46년 기분이 업되는 날, 바쁘긴 해도 유쾌한 하루. 58년 혼자보다는 마음 맞는 사람과 함께할 것. 70년 나갔던 돈이 들어오거나 기쁜 소식 접할 듯. 82년 급히 서둘러서 되는 일은 없고 시간이 약. 94년 매사에 자신감을 가지고 행동할 것. 06년 뜻밖의 기회가 찾아오니 준비된 자만이 잡을 수 있다.
● 돼지 47년 베풀어야 얻는다, 아랫사람에게 잘해줘야 복 받는다. 59년 주변을 정리정돈하고 자신을 돌아보는 것도 좋다. 71년 선행 베푸는 것에 인색하지 말 것. 83년 옛것을 지키고 존중할 것. 95년 상대방의 입장을 헤아리는 지혜 필요. 07년 경쟁보다는 협력을 택하면 훨씬 수월하게 일이 풀린다.
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