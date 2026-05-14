中 “격식 챙기되 특별대우 없다”…트럼프 공항영접에 실권약한 부주석 투입

도널드 트럼프 미국 대통령의 방중을 두고 중국이 어떤 수준의 의전에 나설지에도 관심이 모아진다. 9년 전인 2017년 중국은 트럼프 대통령에 대해 ‘황제 의전’이라 불릴 만큼 특급 예우를 했지만 이번 방중에서는 그에 미치지 못할 것이란 관측이 나온다.
11일(현지 시간) AP통신은 트럼프 대통령의 방중과 관련해 “화려한 행사는 많이 열리겠지만 그 규모는 중국이 ‘국빈 방문 이상의 행사’라고 불렀던 2017년 트럼프 대통령의 첫 중국 방문에 필적할 정도는 아닐 것으로 예상된다”고 전했다.
9년 전 트럼프 대통령의 첫 방중 당시 중국은 성대한 환영 행사를 열었다. 시진핑(習近平) 중국 국가주석은 트럼프 대통령 부부에게 자금성을 안내했고, 여기서 만찬까지 가졌다. 1949년 중화인민공화국 건국 이후 자금성을 방문한 외국 정상은 트럼프 대통령이 처음이다. 이를 두고 추이톈카이(崔天凱) 당시 주미 중국대사는 일반적인 국빈방문 수준을 넘어선다는 의미에서 ‘국빈방문 플러스(+)’라고 표현하기도 했다.
트럼프 대통령이 13일 오후 중국 베이징에 도착했을 때 중국이 보여준 공항 영접이 이번 의전 수준을 예측할 수 있는 척도라는 분석도 나온다. 이날 중국 측이 트럼프 대통령 공항 영접에 내보낸 인물은 한정(韓正) 중국 국가부주석이다. 2023년 3월 부주석으로 취임한 그는 고위 외교 사절로 활동하며 의례적인 역할을 맡아왔지만 사실상 반은퇴 상태라는 평가를 받고 있다.
이에 대해 미국 뉴욕타임스(NYT)는 “(중국이) 이번에는 의전 서열이 높지만 사실상 명목상 직책을 맡고 있는 인물을 보냈다”며 “이는 (중국이) 다층적인 메시지를 전달하려는 의도일 수 있다”고 분석했다. 명목상 직책을 가진 사람일지라도 지위를 중시하는 트럼프 대통령에게 깊은 인상을 줄 수도 있지만, 2017년보다 영접 수준이 다소 떨어진다는 평가다.
트럼프 대통령과 시 주석은 14일 정상회담을 마치고 ‘황제의 공간’으로 손꼽히는 톈탄공원을 방문할 예정이다. 방중 마지막 날인 15일에는 017년 당시 진행했던 국빈관 ‘조어대’가 아니라 시 주석의 집무실이 있는 ‘중난하이’에서 티타임과 오전 회동을 이어간다.
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