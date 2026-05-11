젠슨 황 “AI가 사람 대체? AI 잘 쓰는 사람이 못 쓰는 사람 대체하는 것”

“인공지능(AI)이 여러분을 대체할 가능성은 낮지만 AI를 더 잘 활용하는 사람이 여러분을 대체할 수는 있습니다.”
미국 AI 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO·63)가 10일(현지 시간) 펜실베이니아주 피츠버그의 카네기멜런대에서 졸업생을 상대로 연설을 갖고 AI의 활용 여부가 취업 및 경력 관리에 필수적이라고 강조했다.
그는 이날 “여러분보다 더 강력한 도구와 더 큰 기회를 갖고 세상에 첫발을 내디딘 세대는 없었다”고 진단했다. 자신이 PC 혁명 초기에 사회생활을 시작했던 듯 올해 졸업생들은 AI 혁명의 초입에서 사회에 첫 발을 내디딘 만큼 낙관적이고 진취적으로 미래를 준비하라는 뜻이다.
카네기멜런대는 1979년 최초의 로봇 공학 연구소가 설립됐으며 현대 AI 기술의 ‘발상지’로 여겨지는 곳이다. 황 CEO는 이날 과학기술 명예박사 학위를 수여받았다.
황 CEO는 AI가 인간의 일자리 전반에 미칠 충격을 가볍게 보지는 않았다. 다만 그는 방사선 영상 판독 같은 일부 업무는 AI에 의해 대체될 수 있지만, 환자를 진단하고 돌보는 방사선 전문의의 역할이 사라지는 것은 아니라며 과도한 비관은 금물이라고 강조했다.
또 “과거에는 소프트웨어를 만들 줄 아는 사람이 극히 일부에 불과했지만 이제 상점 주인도 AI를 통해 웹사이트를 만들 수 있다”고 논평했다. 이런 의미에서 그는 “AI는 인간을 대체하는 것이 아니라 인간의 역량을 증폭시킨다”고 논평했다.
특히 AI 활용 능력이 개개인의 경쟁력을 좌우할 것이라고 경고했다. 황 CEO는 기술 혁명은 늘 기회와 두려움을 함께 가져왔다며 “미래를 두려움으로만 바라보지 말고 낙관, 책임감, 야망 등으로 맞서라”고 당부했다.
대만계 이민자인 황 CEO는 엔비디아를 세계 시가총액 1위 기업으로 성장시킨 소회도 밝혔다. 자신과 엔비디아 역시 수 많은 고난과 좌절을 겪었다며 “모든 실패는 배움과 겸손의 순간이며 역경 속에서 쌓은 회복력이 다시 도전할 힘을 준다. 이제 여러분의 차례”라고 강조했다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
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