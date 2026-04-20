이란과 싸우는데 펜타곤은 내전…헤그세스, 부통령 측근과 정면충돌

미국이 이란과 전쟁을 이어가는 와중에 피트 헤그세스 국방장관과 댄 드리스콜 육군성 장관의 갈등이 공개 충돌로 번지며 펜타곤 내부 혼란이 커지고 있다.
19일(현지시간) 미국의 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 두 사람의 관계는 작년 초부터 삐걱거리기 시작했고, 최근 랜디 조지 육군참모총장 전격 경질을 계기로 갈등이 수면 위로 드러났다.
갈등의 출발점은 드리스콜 장관이 백악관 방문 일정을 제안했다가 헤그세스 장관에게 “내가 책임자”라는 취지의 질책을 받은 일로 전해졌다. 드리스콜 장관이 자기 소관인 육군 업무를 넘어 백악관과 직접 연결되는 정치적 일정을 주도하려 하자, 헤그세스 장관이 이를 자신의 권한을 침범한 행동으로 받아들였다는 뜻이다. 이후 긴장은 더 깊어졌고, 드리스콜 장관이 이달 의회 청문회에서 자신이 사랑하는 장군이었다며 조지 전 총장을 공개 두둔하면서 두 사람의 불화는 더 이상 숨길 수 없는 수준에 이르렀다. 조지 전 총장은 지난 2일 헤그세스 장관 요구로 조기 퇴진했다.
WSJ는 이번 충돌이 단순한 성격 차이를 넘어 권력 불안과 인사 갈등이 겹친 결과라고 전했다. 드리스콜 장관은 제이디 밴스 부통령의 오랜 친구이자 측근으로 통했고, 헤그세스 장관은 트럼프 대통령이 드리스콜 장관을 자신의 후임으로 염두에 두는 것 아니냐는 우려를 내부적으로 드러낸 것으로 알려졌다. 실제 드리스콜 장관은 지난해 11월 우크라이나 평화협상 지원 임무까지 맡으며 존재감을 키웠고, 이 과정에서 왜 상관인 헤그세스 장관이 아니라 드리스콜 장관이 나섰느냐는 말도 펜타곤 안팎에서 나왔다고 WSJ은 전했다.
인사 문제도 갈등의 불씨가 됐다. WSJ에 따르면 헤그세스 장관 측은 올해 초 장성 진급 대상 명단에서 흑인과 여성 장교, 마크 밀리 전 합참의장의 전 대변인이던 데이브 버틀러 대령 등을 빼라고 요구했지만, 드리스콜 장관은 이를 거부했다. 이후 헤그세스 장관은 버틀러 대령 해임을 직접 지시했고, 뉴욕타임스가 진급 명단 갈등을 보도한 뒤에는 조지 전 총장이 정보를 흘렸다고 의심해 사퇴를 요구한 것으로 전해졌다.
문제는 이런 충돌이 전쟁 중에 벌어졌다는 점이다. 헤그세스 장관은 지난 2일 조지 전 총장을 경질했고, 이는 미국이 이란과 교전 중인 시점이었다. AP는 조지 전 총장 퇴진이 헤그세스 장관 취임 이후 12명이 넘는 장성·제독 경질의 연장선이라고 전했다. 군 안팎에서는 전시 상황에서 숙련된 육군 수뇌부를 갑작스럽게 물러나게 하는 것이 지휘 안정성을 해칠 수 있다는 우려가 나왔다.
헤그세스 장관의 리더십을 둘러싼 비판도 다시 커지고 있다. WSJ은 헤그세스 장관이 지난해 기밀 전쟁계획을 시그널 채팅방에 올린 논란, 최측근 참모 3명이 기밀 유출 의혹 속에 국방부를 떠난 일 등을 거치며 이미 여러 차례 흔들렸다고 전했다. WSJ은 이번 육군 인사 파동까지 겹치면서, 전례 없는 군사적 부담 속에서 헤그세스 장관의 개인적 원한이 의사결정에 개입한 것 아니냐는 지적까지 나온다고 전했다.
백악관은 공개 진화에 나섰다. 백악관은 헤그세스 장관이 여전히 트럼프 대통령의 신임을 받고 있으며, 드리스콜 장관 역시 군 전투준비태세와 전투력 강화에 기여하고 있다고 평가했다. 국방부 대변인도 헤그세스 장관이 드리스콜 장관을 포함한 각 군 장관들과 훌륭한 업무 관계를 유지하고 있다고 주장했다. 하지만 드리스콜 장관이 “사퇴할 계획이 없다”고 따로 밝힐 정도로 내부 이상설이 확산한 점을 보면, 이번 갈등은 쉽게 봉합되기 어려워 보인다고 신문은 전했다.
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