총 든 괴한 맨몸으로 덮친 교장…美고교 참사 막았다

미국 오클라호마주 한 고등학교에서 총을 들고 침입한 졸업생을 교장이 맨몸으로 제압하며 참사를 막았다.
15일(현지 시간) 미국 NBC 뉴스에 따르면 7일 오후 2시경 오클라호마주 오클라호마시티에서 남쪽으로 60마일(약 96㎞) 떨어진 폴스밸리 고등학교에 반자동 권총 두 정을 소지한 괴한이 침입했다.
이 괴한은 학교 로비에서 모두 바닥에 엎드리게 한 뒤 한 학생을 쏘려 했지만 총기 오작동으로 실패했다. 그는 오작동을 해결한 후 다른 학생에게 총격을 가했지만 빗나간 것으로 전해졌다.
이후 두 학생은 다른 학생들과 함께 학교를 떠날 수 있도록 괴한에게 빌었고, 괴한은 학생들이 나갈 수 있도록 허락했다.
이 학교 교장인 커크 무어는 총성을 듣고 교무실에서 뛰쳐나왔고 괴한을 보자마자 맨몸으로 달려들었다. 그는 괴한을 의자에 넘어뜨려 총을 쏘지 못하게 양손을 붙잡았고, 몸싸움 끝에 괴한의 손에서 총을 떨어뜨렸다. 뒤이어 나타난 학교 관계자는 괴한의 총기를 멀리 치워버렸다.
괴한을 제압하는 과정에서 무어는 오른쪽 다리에 총상을 입은 것으로 전해졌다.
괴한의 정체는 지난해 졸업생인 빅토르 리 호킨스였다. 그는 경찰 조사 과정에서 “컬럼바인 고등학교 총기 난사 사건처럼 교직원과 학생을 모두 살해하고 스스로 목숨을 끊으려 했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
1999년 미국 콜로라도주에 있는 컬럼바인 고등학교에서 벌어진 총기 난사 사건은 재학생 2명이 교내에서 학생과 교사 등 총 13명을 총기로 살해하고 도서관에서 목숨을 끊은 사건이다.
무어는 성명을 통해 “건강하게 회복 중이며 가능한 빨리 업무에 복귀하기를 기대한다”고 밝혔다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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