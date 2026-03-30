그물 찢던 골칫덩이 상어…日 반려견 ‘최애’ 간식으로 활용

일본 어민들이 조업 방해물인 상어를 반려견 간식으로 활용해 눈길을 끌고있다.
25일 일본 요미우리신문에 따르면, 아키타현 니카호시 등 일부 어촌 지역은 그동안 조업 중 혼획되는 상어에 골머리를 앓아왔다. 상어는 조업 장비를 파손하거나 상품성 있는 물고기를 상하게 했다. 시장 가치가 낮아 팔지도 못했다.
어민 사토 에이지로(32)는 상어 고기가 저지방·고단백이며 관절 건강에 도움을 주는 성분이 풍부하다는 점에 주목했다. 사토는 그동안 폐기해오던 상어를 건조해 반려견 전용 간식으로 제품화하는 프로젝트를 시작했다.
그는 제품의 기호성과 안전성을 직접 확인하기 위해 반려견을 입양해 키우기 시작했다. 사토는 “직접 만든 간식에 대한 반려견의 반응이 매우 좋아 제품화에 확신을 얻었다”며 “조업을 방해하던 골칫덩이를 반려동물에게 유익한 자원으로 되돌리는 과정에서 큰 보람을 느낀다”고 밝혔다.
이번 시도는 현지에서 수산업계의 고질적인 문제를 창의적으로 해결한 자원 재활용 비즈니스 모델로 평가받고 있다. 전문가들은 “급성장하는 반려동물 시장과 연계해 버려지는 자원의 가치를 극대화한 사례”라며 “기후 변화와 어족 자원 고갈로 어려움을 겪는 어민들에게 상어 업사이클링은 새로운 수익 구조를 제안하는 유의미한 시도가 될 것”이라고 평가했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
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