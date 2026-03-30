미인대회 도중 치아 보철물 ‘툭’…오히려 박수받은 이유

태국 미인대회에서 참가자의 치아 보철물이 빠지는 돌발 상황이 벌어졌다. 당혹스러운 상황에도 참가자는 침착하게 대응해 오히려 박수를 받았다.
27일 피플, TMZ 등에 따르면 이 해프닝은 지난 25일 ‘미스 그랜드 태국’ 예선에서 벌어졌다.
참가자가 무대에서 자기소개를 하던 중 치아에서 무언가 툭 떨어져 나가는 모습이 포착됐다. 정체는 치아 표면에 부착해 외관을 개선하는 ‘베니어’ 보철물이었다.
말을 제대로 하지 못하게 된 참가자는 재빨리 고개를 돌려 보철물을 다시 끼우고, 즉시 아무 일도 없었다는 듯 자연스럽게 발언을 이어갔다.
이어 워킹에 이르기까지 환한 표정과 당당한 자세를 유지해 무대를 마무리했다. 짧은 순간이었지만 흔들림 없는 모습에 객석에서는 환호와 박수가 터졌다.
대회 측 역시 예상치 못한 상황에도 참가자가 침착하게 대응했고, 행사 진행에 지장이 없었다고 설명했다.
박태근 기자 ptk@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0