“美, 이란에 핵포기 등 15개 요구 전달…협상 한달간 휴전 구상”

도널드 트럼프 미국 행정부가 이란과 한 달간 휴전 후 종전 조건 15개 항에 대한 협상을 진행하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.
타임스오브이스라엘에 따르면 이스라엘 채널12는 24일(현지 시간) “트럼프 행정부가 전쟁 종식을 조건으로 이란에 15개 항의 요구안을 전달했다”고 보도했다.
협상에는 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너와 중동특사 스티브 위트코프를 비롯해 마코 루비오 미 국무장관, JD 밴스 부통령 등이 참여하고 있다.
채널12는 복수의 소식통을 인용해 “쿠슈너와 위트코프는 한 달간의 휴전 기간을 선언한 뒤, 그 기간 동안 15개 항의 합의를 협상하는 방식을 구상한 것으로 전해졌다”고 했다.
보도에 따르면 이스라엘 정부 관계자도 관련 내용을 확인했지만 “내용이 불명확한 상태에서의 빠른 합의는 이란에 유리한 결과를 낳을 수 있다”며 강한 우려를 표한 것으로 알려졌다.
해당 보도에는 트럼프 행정부가 이란에 제안한 것으로 알려진 15개 항 중 14개가 공개됐다.
미국이 제시한 주요 조건은 ▲핵 프로그램 전면 해체 ▲핵무기 개발 영구 포기 ▲이란 내 우라늄 농축 금지 ▲고농축 우라늄(60%) 약 450kg을 국제원자력기구(IAEA)에 이전 ▲나탄즈·이스파한·포르도 핵 시설 해체 ▲IAEA의 전면 사찰 허용 ▲ 중동 내 대리 세력 전략 포기 ▲대리 세력에 대한 자금·무기 지원 중단 ▲호르무즈 해협 자유 통행 유지 ▲미사일 규모 및 사거리 제한 ▲ 미사일 사용은 자위 목적에 한정 등 11개다.
이란이 이를 수용할 경우 제시된 보상안 3개는 ▲국제 제재 전면 해제 ▲민간 핵 프로그램(부셰르 원전 등) 지원 ▲제재 자동 복원(스냅백) 장치 폐지 등이다.
이스라엘 매체 ‘하레츠’에 따르면 미국은 파키스탄을 통해 이란에 15개 항을 전달하고, 24시간 내 답변을 요구했다.
하지만 이란은 지도부가 안전 문제로 원활히 소통하지 못하고 있어 기한 내 답변은 어렵다는 입장을 밝혔다. 이후 이란은 제안을 검토하겠지만 일부 조건은 수용할 수 없다는 뜻을 전달한 것으로 전해졌다.
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