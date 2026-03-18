‘곰 습격 사건’ 생중계 기자 뒤에 진짜 곰이…뉴스룸 비명

미국에서 곰 습격 사건 소식을 전하던 취재진 등 뒤로 실제 검은 곰 한 마리가 나타나 시청자들을 깜짝 놀라게 했다.
15일(현지 시간) 로스앤젤레스(LA) 지역 방송 KTLA의 생중계 화면에 거대한 곰 한 마리가 모습을 드러냈다.
당시 에린 마이어스 기자는 몬로비아의 한 주택가에서 발생한 곰 습격 사고 소식을 보도하고 있었다. 반려견과 산책하던 여성이 곰에게 무릎 뒤쪽을 공격당한 사건이었다. 이 소식을 전하던 순간, 실제 곰이 기자의 등 뒤를 유유히 지나가는 돌발 상황이 발생한 것이다.
스튜디오에서 이를 지켜보던 앵커는 “지금 우리 모두 화면 오른쪽에 나타난 곰을 보고 있다”고 말했다. 뉴스룸 직원들의 경악된 목소리는 시청자들에게 고스란히 전달됐다.
화면에 등장한 곰은 주택 진입로에 설치된 대형 덫 근처를 서성거렸다. 기자는 조심스럽게 뒤로 물러나며 “곰이 덫으로 들어가려다 다시 밖으로 나오고 있다”며 실시간 상황을 중계했다.
한참을 배회하던 곰은 차량이 접근하자 숲으로 달아났다. 마이어스 기자는 “곰을 마주치면 절대 뛰지 말고 천천히 뒤로 물러나야 한다”며 방송을 무사히 마무리했다.
캘리포니아 어류·야생동물국(CDFW)은 곰의 동선을 실시간으로 감시하며 포획을 시도하고 있다. 다만 이 곰이 최근 산책하던 여성을 공격한 곰과 동일한 개체인지는 확인되지 않았다.
주민들은 수개월 전부터 인근에 새끼를 가진 곰이 살고 있었다고 증언했다. 전문가들은 어미 곰이 새끼를 보호하려는 본능으로 공격적인 성향을 보였을 것으로 추정했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
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