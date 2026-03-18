美대테러수장 “이란 전쟁, 명분 없다”…양심선언 후 사임

미국과 이스라엘이 이란과 전쟁을 벌인 이후 처음으로 트럼프 행정부 고위 당직자가 ‘이란 전쟁은 명분이 없다’는 취지의 양심선언을 하고 사임했다. 해당 당직자는 열성적인 도널드 트럼프 미국 대통령의 지지자였다.
조 켄트 미국 국가대테러센터(NCTC) 국장은 17일(현지 시간) X(옛 트위터)에 “깊은 고민 끝에 오늘부로 국가대테러센터 국장 직에서 사임하기로 결정했다”며 “양심상 현재 진행 중인 이란 전쟁을 지지할 수 없다”고 밝혔다.
그는 “이란은 우리 국가에 즉각적인 위협이 되지 않았으며, 우리가 이 전쟁을 시작한 것은 이스라엘과 그들의 강력한 미국 내 로비단체 때문이라는 게 명백하다”고 적었다.
그의 주장은 트럼프 대통령이 이란 공습의 명분으로 내세운 ‘이란의 미국 공격 임박’ 주장에 배치되는 것이어서 논란이 되고 있다.
그는 트럼프 대통령에게 보낸 서한에서 “집권 1기 때 당신은 우리를 끝나지 않는 전쟁에 끌어들이지 않고 어떻게 군사력을 결정적으로 적용할지를 현대의 어떤 대통령보다 더 잘 이해하고 있었다”며 “당신은 이를 가셈 솔레이마니 이슬람혁명수비대(IRGC) 쿠드스군 사령관을 제거하고 ISIS(미군의 ‘이슬람국가’ 호칭)를 물리침으로써 보여줬다”고 적었다.
이어 “이 행정부(트럼프 2기) 초기에 이스라엘 고위 당국자와 미국 언론의 영향력 있는 인사들은 당신의 미국 우선주의 플랫폼을 완전히 훼손하고 이란과의 전쟁을 조장하는 잘못된 캠페인을 벌였다”고 비판했다.
트럼프 대통령이 직접 임명한 고위당국자가 이란과의 전쟁에 반기를 들고 사퇴한 것은 켄트 국장이 처음이다. 특히 그의 지지 세력인 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 내부의 균열이 발생한 것이란 분석까지 나온다.
트럼프 대통령도 사안의 심각성을 인식하고 즉각 반발했다. 그는 이날 “좋은 사람이라고 생각했지만, 안보 면에서는 매우 나약하다고 생각했다”며 “이란은 분명 위협이었다. 우리가 공격하지 않았다면 그들은 핵무기를 갖게 됐을 것이다”고 반박했다.
캐럴라인 레빗 백악관 대변인도 소셜네트워크서비스(SNS)에 장문의 반박 성명을 게시했다. 그는 “민주당과 일부 진보 언론이 끊임없이 되풀이 해온 것과 동일한 허위 주장”이라며 “(임박한 위협의)증거는 다양한 출처와 요소를 종합해 수집된 것”이라고 강조했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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