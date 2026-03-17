선수 뺨치는 실력…中 테니스 로봇 충격(영상)

사람과 자연스럽게 랠리를 주고받으며 숙련된 선수 수준으로 테니스 경기를 펼치는 휴머노이드 로봇이 공개돼 눈길을 끌고 있다.
최근 중국 칭화대와 로봇 스타트업 갤봇(Galbot) 공동 연구팀은 휴머노이드 로봇이 고난도 테니스 동작을 익힐 수 있도록 하는 인공지능(AI) 프로그램 ‘레이턴트(LATENT)’를 선보였다.
그동안 휴머노이드 로봇이 테니스처럼 빠르고 변수가 많은 스포츠를 수행하는 것은 사실상 불가능한 영역으로 여겨져 왔다. 경기 상황이 시시각각 바뀌는 만큼, 이에 대응할 정교한 동작 데이터를 확보하는 데 한계가 있었기 때문이다.
연구진은 이러한 문제를 해결하기 위해 인간의 불완전한 움직임 데이터를 기반으로 동작을 보정·재구성하는 방식의 기술을 개발했다. 이를 통해 로봇이 상황에 맞춰 다양한 동작을 실시간으로 조합하며 전신 협응 능력을 익히도록 했다는 설명이다.
연구팀은 해당 기술을 중국 로봇 기업 유니트리 로보틱스의 휴머노이드 로봇 ‘G1’에 적용해 성능을 시험했다. 초기에는 서브를 한 차례도 받아내지 못했지만, 반복 학습을 거치면서 연구진이 더 이상 상대하기 어려울 정도로 실력이 향상됐다. 현재는 공에 대한 반응 속도와 전신 움직임이 숙련된 선수처럼 자연스럽다는 평가를 받고 있다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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