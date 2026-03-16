사망설 네타냐후, SNS에 활동 영상 올리고 ‘다섯 손가락’ 인증

사망설이 제기됐던 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 15일(현지시간) 한 카페를 방문한 영상을 올리며 손가락 다섯 개를 들어 보였다.
네타냐후 총리는 이날 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 예루살렘 교외 한 카페를 들러 커피를 마시는 영상을 올렸다.
영상을 찍던 그의 보좌관으로 추정되는 인물이 사망설에 대해 묻자 “나는 커피가 좋아 죽는다. 나는 우리 국민이 좋아 죽는다”라고 말하며 손가락을 펼쳐 보였다.
네타냐후가 이러한 영상을 올린 건 자신을 둘러싼 사망설을 잠재우고 건재함을 과시하기 위한 것이란 해석이 나온다.
미국과 이스라엘의 공습을 받는 이란의 이슬람혁명수비대(IRGC)는 네타냐후 총리가 살아있으면 사살하겠다고 15일 밝혔다.
이런 와중에 네타냐후 총리가 이달 13일 올린 연설 영상에서 그의 오른 손가락이 6개로 보이며 논란이 됐다. 일각에선 그가 실제로는 사망했고 이스라엘 정부가 전 세계를 속이기 위해 인공지능(AI)으로 만든 그의 연설 영상을 만들어 공개했다는 주장을 내놨다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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