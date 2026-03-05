구독자 4.6억 미스터비스트, 이제 은행까지…10대 금융시장 논쟁

구독자 약 4억6000만 명을 보유한 세계 최대 유튜버 ‘미스터비스트(MrBeast)’가 금융 서비스 시장에 뛰어들었다. 청소년 금융 앱을 인수하며 대출과 투자, 암호화폐 서비스까지 확장 가능성이 제기되자 “유튜버가 10대 금융을 장악하는 것 아니냐”는 규제 논쟁도 커지고 있다.
미스터비스트의 유튜브 구독자는 약 4억6900만 명으로 미국 인구(약 3억4000만 명)보다 많다. 그의 콘텐츠는 최근 3개월 동안 전 세계에서 약 14억 명이 시청된 것으로 알려졌다. 팬층 상당수가 10대와 20대 초반이라는 점에서 금융 서비스 진출이 젊은 세대의 자산 관리 방식에 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나온다.
3일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미스터비스트가 설립한 비스트 인더스트리스(Beast Industries)는 최근 미국 청소년 금융 앱 ‘스텝(Step)’을 인수했다. Step은 소비·저축·투자 기능을 제공하는 핀테크 서비스로 약 700만 명의 이용자를 보유하고 있다.
미스터비스트의 본명은 지미 도널드슨(Jimmy Donaldson)이다. 그는 이번 인수와 관련해 “어릴 때 투자나 신용 관리 같은 금융 지식을 배울 기회가 거의 없었다”며 “젊은 세대에게 금융의 기초를 알려주고 싶다”고 밝혔다.
외신들은 이번 거래가 단순한 앱 인수를 넘어 금융 플랫폼 확장의 출발점이 될 가능성이 있다고 분석했다. 실제로 비스트 인더스트리스는 ‘MrBeast Financial’이라는 상표를 등록했으며 향후 대출·신용카드·투자 서비스 등 다양한 금융 상품 출시를 검토하고 있는 것으로 알려졌다.
특히 암호화폐 기반 금융 서비스까지 검토되고 있어 논쟁이 커지고 있다. 스텝은 과거 청소년과 젊은 이용자를 대상으로 가상자산 투자 기능을 제공한 바 있으며, 미스터비스트 회사 역시 최근 디지털 자산 관련 기업으로부터 2억 달러 투자를 받은 것으로 전해졌다.
NYT는 “수억 명의 팬을 가진 인플루언서가 금융 서비스를 제공하는 새로운 형태의 플랫폼 경쟁이 시작될 수 있다”고 분석했다. 다만 팬층 상당수가 청소년이라는 점에서 금융 상품 홍보와 소비자 보호 문제를 둘러싼 규제 논쟁도 이어질 것으로 전망된다.
미스터비스트의 막강한 영향력은 글로벌 팬덤 문화에서도 화제가 된다. 올해 초 일부 K팝 걸그룹 뉴진스 팬들이 그의 SNS에 “뉴진스를 도와달라”거나 “하이브를 인수해 달라”는 메시지를 남기기도 했다. 그는 이에 대해 “내가 무엇을 해야 하는지 잘 모르겠다”고 답했다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
