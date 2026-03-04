이란 공습 총력전 펼치는 美…‘전략폭격기 3종’ 다 띄웠다

미국이 이란 공격 개시 뒤 약 100시간 동안 2000개의 목표물을 타격했고, 이 과정에서 ‘전략폭격기 3종’인 B-1(일명 죽음의 백조), B-2(침묵의 암살자), B-52(성층권의 요새)를 모두 투입한 것으로 나타났다. 전장이 확대되고 공습 수위가 높아지면서 사실상 미국이 총력전 수준으로 공군력을 투입하고 있다는 평가가 나온다. 지난해 6월 미국이 이란 본토를 미 역사상 처음 공습했을 때는 전략 폭격기 3종 중 스텔스 폭격기인 B-2만 투입됐다.
3일(현지 시간) 도널드 트럼프 미국 대통령은 “우리가 그들을 제압했다”며 이란 해·공군을 무력화했다고 밝혔다. 브래드 쿠퍼 미 중부사령부(CENTCOM) 사령관도 이날 미군이 수백 기의 이란 미사일과 발사대, 드론을 파괴했고 해군 함정 17척을 격파했다고 했다. 그는 공습으로 이란의 방공망을 무력화시켰다고 강조했다. 그러면서 “간단히 말해 우린 우리를 공격할 수 있는 모든 것들을 제거하는데 집중하고 있다”고 했다.
미군의 공격은 이란군 지휘체계와 공격 능력의 핵심을 약화하는 데 초점이 맞춰졌다. 지휘통제 시설과 이란 혁명수비대 합동사령부, 항공우주군 본부, 통합 방공시스템, 탄도미사일 기지 등을 집중 타격한 것. 또 이란 해군 함정과 잠수함, 대함 미사일 기지, 군 통신망도 주요 공격 대상이 됐다.
미국과 함께 이란 공습을 이어온 이스라엘은 이날 ‘민자데헤’라고 불리는 이란 지하 핵시설을 타격했다고 밝혔다. 이스라엘군은 이곳이 “이란 핵과학자 그룹이 핵무기 핵심부품을 개발하기 위해 비밀리에 만든 곳”이라고 했다.
지중해 섬나라 키프로스의 영국 공군 기지가 최근 레바논의 친(親)이란 무장단체 헤즈볼라의 드론 공격을 받으면서 유럽 국가들도 긴장하고 있다. 프랑스는 3일 핵추진 항공모함 샤를 드골함을 지중해에 배치해 추가 공격 등에 대응하기로 했다.
한편, 이란은 중동 내 미국 우방국들에 대해 소규모 동시다발 공격을 이어가고 있다. 이를 두고 이란식 ‘모자이크 방어(Mosaic Defense)’ 전술이 가동됐다는 분석이 나온다. CNN에 따르면 모자이크 방어 전술은 전국에 흩어진 점조직이 위장하기 용이한 이동식 발사대를 동원해 드론과 미사일을 쏘는 방식이다. 이에 미국과 이스라엘의 공습으로 지휘부가 대거 제거된 상황에서도 미국에 반격을 지속할 수 있다는 것이다.
