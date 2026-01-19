위고비 뜻밖의 항공업계 효과…“연료비 8500억원 줄여”

비만 치료제가 항공업계에 예상 밖의 영향을 주고 있다. 위고비와 마운자로 등을 사용하는 사람이 늘면서 승객들의 평균 체중이 줄었고, 그만큼 항공기 무게도 가벼워졌다는 분석이 나왔다. 이에 따라 미국 항공사들이 연료비를 약 5억 8000만 달러(약 8500억 원) 줄일 수 있다는 전망도 제시됐다.
16일(현지시각) 블룸버그와 CBS뉴스 등에 따르면 투자은행 제프리스의 항공·운송 부문 애널리스트 팀은 최근 항공업종 리서치 보고서를 통해 이 같은 분석을 내놨다. 미국 성인 비만율은 3년 연속 낮아졌고, 비만 치료제를 사용하고 있다고 답한 성인의 수는 몇 년 사이 두 배로 늘었다는 점이 보고서에 담겼다.
보고서는 승객 체중 변화가 항공 운항에 미치는 영향을 살펴보기 위해 보잉 737 맥스8 기종을 기준으로 계산을 진행했다.
그 결과 승객 평균 체중이 10% 줄어들면 항공기가 이륙할 때의 총무게는 약 2%, 수치로는 1.4톤 이상 감소하는 것으로 나타났다. 무게가 줄어든 만큼 연료 소모도 함께 줄어 연료비는 최대 1.5% 낮아지고, 항공사 주당순이익은 최대 4%까지 늘어날 수 있다는 추정이 나왔다.
항공사들이 오래전부터 항공기 무게를 줄이는 데 공을 들여온 이유도 여기에 있다. 기체가 조금만 가벼워져도 연료 효율이 바로 달라지기 때문이다.
아메리칸항공과 델타항공, 유나이티드항공, 사우스웨스트항공 등 미국 주요 4대 항공사의 운영비 가운데 약 19%는 연료비가 차지한다. 네 곳의 항공사가 올해 사용할 것으로 예상되는 연료만 해도 약 160억 갤런에 달한다. 연료 가격을 갤런당 평균 2.41달러로 잡으면 연간 연료비는 380억 달러(약 57조 4700억 원)를 웃돈다.
이런 맥락에서 항공사들은 작은 변화에도 민감하게 반응해 왔다. 유나이티드항공은 2018년 기내 잡지 ‘헤미스피어’를 더 가벼운 종이로 바꿔 한 권당 무게를 1온스 줄였다. 이 조치만으로도 연간 약 17만 갤런의 연료를 절약하고, 당시 기준으로 30만 달러에 가까운 비용을 아낄 수 있을 것으로 계산됐다.
다만 보고서는 연료비 절감 효과만을 기준으로 한 분석이라고 덧붙였다. 승객 체중 감소로 인해 기내 간식이나 음식 판매가 줄어들 가능성은 이번 계산에 포함되지 않았다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
