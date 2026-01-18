“산책하자더니”…20대 여배우 성폭행 日대표 체포

16일 FNN방송과 닛테레뉴스 등에 따르면, 일본 경찰은 연예기획사 대표 야마나카 타쿠마(39)를 업무상 위력에 의한 간음 혐의로 체포했다. 2023년 8월 사이타마현 가스가베시 소재 사무실과 숙박시설 등에서 당시 20대 소속 여성 배우 A를 2회 성폭행한 혐의다.
야마나카는 A에게 “산책을 하자”며 불러낸 뒤 범행을 저질렀다. A 신고로 수사가 시작됐다. 야마니카는 경찰 조사에서 “성관계는 있었지만 억지로 한 것은 아니”라며 부인했다.
야마나카의 허위 경력도 수면 위로 드러났다. 2014년 기획사를 설립, SNS와 애플리케이션 등을 통해 여성들을 스카웃했다. “열두 살 때부터 스무 살 때까지 8년간 쟈니스에 소속, 쟈니스 주니어 백댄서로 활동했다”며 연예 지망생들에게 접근했다. 한 매체 인터뷰에서 ‘전직 쟈니스 출신 연예 매니저’라고 소개, “데뷔 직전까지 갔었다”고 주장했다. 일부 매체가 스마일업(옛 쟈니스)에 확인 결과, 야마나카는 소속 이력이 전혀 없었다.
한 여성은 “처음 그를 봤을 땐 살찐 중년 남성의 외모 때문에 전직 쟈니스 소속 연습생이었다는 말을 믿기 어려웠다”면서도 “야마나카가 쟈니스 시절 일을 거침없이 늘어놓아 점차 사실로 믿게 됐다”고 털어놨다.
