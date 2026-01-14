트럼프 “이란 시위대에 지원 곧 도착…살인자 대가 치를것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지 시간) 이란의 반정부 시위대에 미국의 도움을 약속하며 강력한 행동을 촉구했다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “이란의 애국자들이여, 계속 시위하라. 여러분의 (정부)기관들을 점령하라”며 “(여러분을) 살해하고 학대하는 이들의 이름을 남겨라. 그들은 큰 대가를 치를 것”이라고 적었다. 이어 “시위대에 대한 무분별한 살인이 멈출 때까지 이란 관리들과의 모든 회담을 취소했다”며 “지원이 곧 도착할 것”이라고 했다.
앞서 11일 트럼프 대통령은 “이란 지도부가 어제 전화했다”며 “회담이 준비되고 있고, 그들은 협상을 원한다”고 밝히며 대화 가능성을 시사했다.
일부 시위대가 사용하고 있는 구호인 “이란을 다시 위대하게(MIGA·Make Iran Great Again)”도 언급했다. 트럼프 대통령의 정치 구호 ‘미국을 다시 위대하게(MAGA·Make America Great Again)’에서 미국 대신 이란을 넣은 표현이다.
지난해 12월 28일 리알화 가치 폭락, 생필품 가격 급등, 실업난 등 극심한 경제난에 대한 불만으로 시작된 이란의 반정부 시위는 2주 넘게 계속되고 있다. CNN에 따르면 미국에 기반한 인권단체 인권운동가통신(HRANA)는 이날까지 시위대 최소 1850명이 사망하고 1만6784명 이상 체포됐다고 추산했다. 영국을 기반으로 활동 중인 이란 반정부 매체인 이란인터내셔널은 1만2000여 명이 사망했다고 전했다.
트럼프 대통령은 이란 당국의 유혈 진압을 비판하며 미국의 개입 가능성을 반복적으로 시사해왔다. 그는 12일에도 이란과 거래하는 모든 국가에 25%의 관세를 부과한다고 밝히며 압박 수위를 끌어올렸다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 “대통령이 필요하다고 판단하면 군사 옵션을 쓰는 것을 주저하지 않는다. 이란도 이를 잘 알고 있을 것”이라고 말했다 이란에 대한 미국의 군사 개입도 가능한 선택지임을 암시한 것이다.
또 트럼프 대통령은 13일 안보 분야 당국자들로부터 이란에 취할 수 있는 군사 조치에 대한 브리핑을 받을 예정인 것으로 알려졌다.
