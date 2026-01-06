‘짝퉁 다이소’ 中 무무소, 간판에 ‘KR’ 달고 한국기업 행세

중국의 유통 업체 ‘MUMUSO(무무소)’가 마치 한국 기업인 척 간판에 ‘KR’을 넣거나 한국 브랜드로 오인할 있는 마케팅으로 장사를 하고 있어 논란이 되고 있다. ‘무무소’는 일본 기업 다이소(daiso)와 유사한 저가형 생활용품·잡화 전문 판매점이다.
이 회사는 과거에도 한 차례 논란이 커지자 시정 조치를 했으나 ‘케이팝 데몬 헌터스’로 한류가 인기를 끌자 슬그머니 다시 한국 브랜드 행세를 하고 나선 것으로 보인다.
서경덕 성신여대 교수는 6일 “두바이 등에 거주 중인 한인들의 제보에 의하면 매장 간판에 버젓이 KOREA의 약자인 ‘KR’을 사용하고 있다”며 “‘한국’이라는 브랜드 가치가 세계적으로 치솟다 보니 간판에 대놓고 ‘KOREA’를 적어 놓고 장사를 하고 있는 중”이라고 전했다.
‘무무소’는 과거에도 한국 기업으로 오인할 수 있는 마케팅으로 논란을 빚었다. 2019년 이런 상황이 밝혀지며 질타를 받고 ‘KR’ 표기를 빼는 듯 했지만, 지난해 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) 등 한국 관련 콘텐츠가 세계적 인기를 얻자 다시 ‘KR’ 사용을 재개한 것으로 보인다.
서 교수는 “세계적인 관광 도시인 두바이에서 이런 상황을 잘 모르는 외국인들이 무무소를 방문할 경우 한국 기업으로 오해할 가능성이 높다”고 지적했다.
이어 “무엇보다 중국 기업이 한국의 좋은 이미지를 이용해 한국 기업인 양 돈벌이를 한다는 건 있을 수 없는 일”이라며 “우리 정부 부처도 이 사안에 대해 주시하고 한류를 악용한 중국 기업들에 대한 조치를 취해야 할 것”이라고 강조했다.
