英BBC “마두로, 미국 감옥에서 최후 맞이할 듯”

미국의 한밤 ‘참수 작전’으로 체포된 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 미국에서 형사 재판을 받게 될 것으로 보인다. 미국은 공격 전 마두로 대통령을 마약 테러 혐의로 기소했다. 영국 BBC는 “마두로의 운명은 불확실하지만 미국 감옥에서 최후를 맞이할 것으로 보인다”고 전했다.
3일(현지 시간) 영국 BBC 등에 따르면 마르코 루비오 미국 국무장관은 마이크 리 미국 공화당 상원의원과의 전화 통화에서 이같이 밝힌 것으로 알려졌다. 보도에 따르면 루비오 장관은 “베네수엘라에 대한 추가 조치는 없다”고 말했다. 또 “마두로를 미국에서 형사 재판 받도록 하기 위해 체포했다”고도 한 것으로 알려졌다.
리 상원의원은 “마두로가 미국에 구금된 현재, 국무장관에 따르면 베네수엘라에 대한 추가 조치는 없을 것으로 보인다”고 밝혔다.
앞서 리 상원의원은 자신의 엑스(옛 트위터)에서 “전쟁 선포 또는 군사력 사용 승인이 없는 상황에서 이뤄진 이러한 조치를 정당화 할 수 있는 헌법적 근거가 무엇인지 알게 되기를 기대한다”고 밝혔다. 이후 루비오 장관과 통화를 한 뒤 추가 입장을 밝힌 것으로 보인다.
리 상원의원은 이번 베네수엘라 공격에 대해 “체포 영장을 집행하는 이들을 보호하고 방어하기 위한 것”이라며 “이번 조치는 미국 헌법 제2조에 따른 대통령의 고유 권한 범위에 해당할 가능성이 크다”고 주장했다.
이은택 기자 nabi@donga.com
