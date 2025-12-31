‘JFK 외손녀’ 35세 타티아나, 희귀성 백혈병으로 사망

존 F 케네디 전 미국 대통령의 외손녀인 타티아나 슐로스버그가 지난해 12월 30일(현지 시간) 숨졌다. 향년 35세.
슐로스버그는 지난해 5월 둘째를 출산한 뒤 혈액암의 일종이며 희귀성 암으로 분류되는 급성 골수성 백혈병을 진단 받았다. 그는 케네디 전 대통령의 외동딸인 캐럴라인 케네디 전 주일본 미국 대사와 유대계 작가 겸 화가인 에드윈 슐로스버그의 1남 2녀 중 차녀다.
1990년 뉴욕 맨해튼에서 태어난 슐로스버그는 예일대에서 역사학을 전공했고, 영국 옥스퍼드대에서 미국사 석사 학위를 땄다. 뉴욕 인근 뉴저지주의 지역 언론을 거쳐 뉴욕타임스(NYT)에서 과학 및 기후 전문기자로 활동했다. 워싱턴포스트(WP)는 “그의 동료들은 그를 호기심 많고 성실하며, 특권 의식을 드러내지 않는 기자로 기억했다”고 전했다. 예일대 동문인 의사 남편 조지 모란과 1남 1녀를 뒀다.
그의 죽음으로 케네디 전 대통령 가문의 비극이 다시 한번 조명받고 있다. 케네디 전 대통령, 그의 동생 로버트 F 케네디 전 법무장관은 모두 의문의 암살을 당했다. 캐럴라인 전 대사의 남동생이자 케네디 전 대통령의 유일한 아들인 존 F 케네디 주니어는 비행기 추락 사고로 숨졌다.
슐로스버그는 지난해 암을 선고받은 뒤 오랜 비극을 겪어 온 어머니에게 또 다른 고통을 안겼음을 안타까워했다. 당시 그는 “평생 좋은 학생, 좋은 딸이 되려고 노력했다. 어머니를 보호하고 그를 화나게 하거나 속상하게 하지 않으려고 했다”고 토로했다. 케네디 전 대통령이 사망했을 때 그의 딸이자 슐로스버그의 어머니인 캐럴라인 케네디는 5살이었다.
슐로스버그는 또 가족의 비극에 자신이 또 기여하게 됐다며 “멈출 방법은 없다. 내가 할 수 있는 일은 아무것도 없다”고 했다. 다만 WP에 따르면 그는 투병 생활 중에도 글쓰기에 많은 시간을 할애했다. 또 “아들은 내가 우리 행성에 대해 글을 쓴다는 걸 안다. 아픈 뒤로 나는 아들에게 그 사실을 자주 상기시킨다. 내가 단지 아픈 사람만은 아니었다는 걸 알게 하기 위해서다”라고 말했다.
슐로스버그는 케네디 전 법무장관의 아들인 로버트 케네디 주니어 현 보건복지장관을 두고 수 차례 비판했다. 케네디 장관이 가문이 오랫동안 지지해 온 민주당을 탈당하고 지난해 대선 당시 공화당 후보인 도널드 트럼프 대통령을 지지하자 “나와 가족에게 수치스러운 일”이라고 강하게 비판했다. 백신 반대론자인 케네디 보건복지장관에 오르자 슐로스버그는 “논리와 상식을 거스른 인사”라고 질타했다.
