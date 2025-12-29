회사 팔리자 전직원에 6억원씩 쐈다…CEO의 통큰 ‘이별 선물’

미국 루이지애나주의 한 전력 장비 제조 업체가 글로벌 대기업에 매각된 후, 전 직원에게 1인당 평균 6억 원이 넘는 보너스를 지급해 화제다.
25일(현지 시간) 뉴욕포스트 등에 따르면, 미국의 전력 장비 제조 업체 ‘파이버본드(Fibrebond)’는 최근 대기업 이튼(Eaton)에 17억 달러(약 2조 4500억 원) 규모로 매각됐다.
● “직원 몫 없으면 안 판다”…매각 대금 15% 떼어 보너스로
이 과정에서 최고경영자(CEO)인 그레이엄 워커(46)는 파격적인 조건을 내걸었다. 전체 매각 대금 중 15%를 직원에게 나누지 않으면 회사를 팔지 않겠다고 선언한 것이다.
결국 정규직 직원 540명의 보너스로 총 2억4000만 달러(약 3440억 원)가 책정됐다. 직원 한 명당 평균 44만3000달러(약 6억3500만 원)에 달하는 거액이다.
장기 근속자들은 기여도를 인정받아 이보다 훨씬 많은 금액을 수령했다. 보너스는 향후 5년에 걸쳐 분할 지급될 예정이다.
● “직원 없인 성공도 없다”…회사 무너져도 잃지 않은 의리
워커가 이런 결정을 내린 배경에는 직원들에 대한 깊은 신뢰가 자리 잡고 있다. 그는 “수십 년간 회사가 겪은 위기 속에서도 자리를 지켜준 직원들이 없었다면 지금의 성공도 없었을 것”이라고 설명했다.
파이버본드는 1982년 워커의 아버지 클로드 워커가 설립한 회사다. 1998년에는 공장이 전소되는 화재로 큰 위기를 맞았지만, 당시 경영진은 수개월간 생산이 멈춘 상황에서도 직원들의 급여를 전액 지급하며 신뢰를 쌓았다.
이후 2000년대 초반엔 닷컴 버블 붕괴로 고객사가 줄며 대규모 감원을 해야만 했던 아픔도 겪었다.
2015년 CEO에 취임한 워커는 사재를 털어 회사 빚을 갚으며 과거 떠나보낸 직원들을 다시 불러들였다. 또한 데이터 센터용 전력 공급 장치 사업에 1억 5000만 달러를 과감히 투자했다.
결국 이 선택이 클라우드 수요 폭발과 맞물리며 매출이 5년 만에 400% 급등하는 성과로 이어졌다.
● 빚 갚고 꿈 이루고…소도시 경제까지 함께 ‘활기’
지난 6월 보너스 액수가 적힌 봉투를 받은 직원들은 충격과 감동에 빠졌다.
1995년 시급 5.35달러를 받으며 입사한 레시아 키(51)는 보너스로 주택 담보 대출을 모두 갚고 의류 매장을 여는 꿈을 이뤘다. 카드 빚을 갚거나 자녀 학자금 마련, 혹은 든든한 노후 자금을 확보한 이들도 많았다.
거액의 보너스는 지역 경제에도 활기를 불어넣었다. 파이버본드 공장이 있는 민든은 인구 1만2000명의 소도시다. 닉 콕스 민든 시장은 “직원들이 빚을 갚고 집을 수리하거나 미뤄왔던 쇼핑을 하면서 지역 상권이 유례없는 활기를 띠고 있다”고 전했다.
