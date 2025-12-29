트럼프 “종전 협상 막바지 단계…푸틴과도 통화”

도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 ‘러시아-우크라이나 전쟁’ 종식을 위한 평화협상안을 놓고 막바지 협상에 들어갔다. 트럼프 대통령은 “종전안 협상이 마지막 단계에 있다”고 말했다.
트럼프 대통령은 28일(현지시간) 미 플로리다주 마러라고 리조트에서 젤렌스키 대통령과 회담을 가지기 전 기자들과 만나 “우크라이나에 대한 강력한 안전보장”이 러시아-우크라이나 종전안에 담길 것이라고 말했다.
트럼프 대통령은 “안보 관련 합의가 있을 것이다. 유럽 국가들이 매우 깊이 관여하는 강력한 합의”라며 “합의에 이를 것으로 생각한다”고 말했다. 이어 “너무 많은 사람이 죽고 있다”며 “(젤렌스키와 블라디미르 푸틴) 두 대통령은 합의하기를 원한다”고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 종전안 협상의 “데드라인(시한)은 없다”면서 젤렌스키 대통령과의 회담 이후 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 및 유럽 지도자들과도 전화로 대화할 것이라는 의지를 내비쳤다.
트럼프 대통령은 러시아가 최근 우크라이나를 공격한 것과 관련해 푸틴 대통령이 평화 협상에 진지하지 않은 것 아니냐는 질문이 나오자 “그는 매우 진지하다”고 답했다. 그러면서 “우크라이나 역시 강력한 공격을 감행했다고 본다”며 “그들은 전쟁 중이고 앞으로 어떻게 될지 지켜봐야 한다. 우크라이나 국민과 러시아 국민은 전쟁이 끝나길 원하고 두 지도자도 그렇다”고 밝혔다.
젤렌스키 대통령은 종전안의 20개 항목에 대해 논의할 것이라면서 “이것이 가능한 한 빠르게 평화로 이어지길 바란다”고 밝혔다. 이어 “이 가운데 약 90%는 양측 팀(미국·우크라이나)이 이미 합의에 이른 내용”이라고 설명했다.
트럼프 대통령은 또 “우크라이나에 경제적으로 크게 이익이 되는 내용이 있다”면서 “(우크라이나는) 재건해야 할 부분이 많고 그 과정에서 막대한 부가 창출될 수 있다”고 했다. 미국이 제시한 평화협상안에 전쟁 종식 외에 우크라이나 재건과 관련한 내용이 담길 것이란 의미로 해석된다.
트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령과의 회담에 앞서 푸틴 대통령과 통화했다며 “매우 생산적이고 좋았다”고 트루스소셜에 전했다.
평화협상안의 쟁점은 러시아와의 영토 할양 문제다. 러시아는 우크라이나가 동부 도네츠크에서 완전히 군대를 철수하고 돈바스 지역 영토를 넘기라고 요구하고 있다. 하지만 우크라이나는 현재 전선에서 전투를 중단하기를 원한다. 미국은 양측의 입장이 평행선을 달리자 우크라이나가 일부 통제하는 도네츠크에 비무장지대와 자유경제구역 조성을 제안했다.
