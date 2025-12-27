트럼프 “내 승인 없으면 젤렌스키 아무 것도 못 해”

[브뤼셀(벨기에)=AP/뉴시스]볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 18일 브뤼셀에서 열린 유럽연합(EU) 정상회의 기자회견에서 연설하고 있다. 그는 26일 도널드 트럼프 미 대통령과의 회담이 “가까운 시일 내에” 열릴 것이라며, 러시아와 우크라이나 간 거의 4년 간의 전쟁을 끝내기 위한 협상의 진전을 예고했다. 2025.12.26.

앞서 이달 24일 우크라이나는 미국과 논의한 20개 항의 종전안을 공개했다. 공개된 내용은 △우크라이나에 대한 미국, 북대서양조약기구(NATO·나토), 유럽연합(EU)의 안전보장 제공 △우크라이나 및 유럽에 대한 러시아의 불가침 정책 공식화 △우크라이나의 EU 가입 등이다.