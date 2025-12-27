트럼프 “내 승인 없으면 젤렌스키 아무 것도 못 해”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 12월 27일 10시 00분

도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 28일(현지 시간)로 예정된 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 회담을 앞두고 “내가 승인하기 전까지 그는 아무 것도 가진 게 없다”며 자신이 결정권자임을 주장했다.

트럼프 대통령은 26일 미국 정치 매체인 폴리티코와 인터뷰에서 이렇게 말하며 “그가 무엇을 가져왔는지 보게 될 것”이라고 밝혔다.

미국 정치매체 액시오스에 따르면 젤렌스키 대통령은 28일 트럼프 대통령의 사저인 미국 플로리다주 팜비치의 마러라고 리조트를 찾아 트럼프 대통령을 만날 예정이다.

두 정상이 이번 회담으로 우크라이나 전쟁의 종전 협상과 관련해 어떤 합의를 이끌어 낼 지에 대해 관심이 모이고 있다.

앞서 이달 24일 우크라이나는 미국과 논의한 20개 항의 종전안을 공개했다. 공개된 내용은 △우크라이나에 대한 미국, 북대서양조약기구(NATO·나토), 유럽연합(EU)의 안전보장 제공 △우크라이나 및 유럽에 대한 러시아의 불가침 정책 공식화 △우크라이나의 EU 가입 등이다.

트럼프 대통령의 폴리티코 인터뷰 발언은 우크라이나 입장을 반영한 20개 항의 종전안에 대한 반응으로 평가된다는 분석이 나오고 있다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
