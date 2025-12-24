우크라, 동부 격전지 시베르스크서 철수…러, 돈바스 장악 현실화

우크라이나군이 러시아와의 전쟁 발발 후 동부 전선의 주요 격전지이며 동시에 거점으로 꼽힌 도네츠크주 시베르스크에서 철수했다고 23일 밝혔다. 현재 러시아는 도네츠크주의 약 85~90%를 점령하고 있다. 우크라이나가 시베르스크에서의 퇴각함에 따라 도네츠크주 전체를 러시아가 장악할 가능성이 높아졌다.
우크라이나 총참모부는 이날 텔레그램 성명을 통해 “장병들의 생명을 보존하고 전투력을 유지하기 위해 시베르스크에서 철수했다”고 시인했다. 또 “러시아군은 병력과 장비 측면에서 상당한 우위를 보이고 있으며 적극적인 공세를 지속하고 있다”고 밝혔다.
뉴욕타임스(NYT)에 따르면 시베르스크는 서쪽으로 약 30㎞ 떨어진 크라마토르스크, 슬로비안스크와 함께 도네츠크의 ‘요새 벨트’ 도시로 불린다. 특히 고지대에 위치해 러시아군의 진격을 막아내는 역할을 해왔다. 시베르스크 함락으로 러시아군이 아직 우크라이나가 장악하고 있는 나머지 두 도시로도 진격할 발판이 마련됐다는 평가가 나온다. 다만 우크라이나군은 크라마토르스크, 슬로비안스크에서는 “아직 통제권을 보유하고 있다”고 밝혔다.
시베르스크 퇴각은 러시아와의 종전 협상 타결에서 난항을 겪는 우크라이나의 입지를 더욱 어렵게 만들 것으로 보인다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 반드시 도네츠크주 전체를 러시아 영토로 만들겠다는 뜻을 수 차례 밝혔다. 나아가, 러시아는 돈바스(도네츠크주와 루한스크주를 합친 지역)를 모두 장악하겠다고 강조해 왔다.
성탄절을 앞두고 러시아의 대규모 공습 또한 이어지고 있다. 로이터통신 등에 따르면 23일 러시아의 미사일 및 무인기(드론) 공습으로 중부 지토미르에서 4세 어린이가 숨졌다. 수도 키이우 인근, 서부 지역에서도 각각 최소 1명씩 사망했다.
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 X에 “사람들이 그저 가족과 함께 안전하게 보내고 싶은 성탄절을 앞두고 감행된 공격”이라며 국제사회가 러시아를 더욱 규탄해야 한다고 주장했다.
한편 매슈 휘태커 북대서양조약기구(NATO‧나토) 주재 미국대사는 폭스뉴스 인터뷰에서 “현재 종전 협상 테이블에는 대략 네 가지 문서가 올라와 있다”며 20개항으로 구성된 평화 계획, 미국이 우크라이나에 제공하는 안보 보장안, 유럽연합(EU) 등 다자간 안보 보장안, 종전 후 우크라이나 재건 계획 등을 논의하고 있다고 밝혔다. 다만 그 역시 “공은 러시아 쪽에 있다”며 러시아가 휴전에 적극적으로 나서야 한다고 촉구했다.
