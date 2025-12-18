스노우볼 1만1000개…기네스 기록 경신

기네스 월드 레코드(GWR) 홈페이지 갈무리





요제프는 1984년 스노우볼을 선물받으면서 수집을 시작했다. 친구들은 그에게 계속 스노우볼을 선물했고, 요제프도 본격적인 수집에 나섰다. 요제프는 아내와 함께 세계 곳곳을 누비며 스노우볼을 모았다. 옷에 달 수 있는 작은 스노우볼부터 자신 신장보다 높은 가로등 모양의 스노우볼까지 크기도 다양했다.