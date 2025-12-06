‘日서 흉기 난동’ 중국 남성, 체포 뒤 카메라 향해 손 흔들어

도쿄 디즈니씨(DisneySea) 호텔에 침입해 흉기 난동을 부린 중국인 남성이 체포됐다. 그는 이송 과정에서 카메라를 향해 인사하듯 손을 흔들어 분노를 키웠다.
4일(현지 시간) FNN 등 일본 매체에 따르면 중국 국적의 장모 씨(34)는 지난 1일 도쿄 디즈니씨 내 ‘호텔 미라코스타’ 연회장에 침입해 회사 친목회에 참석 중이던 남성에게 흉기를 들이대며 협박한 혐의로 체포됐다.
해당 친목회는 장 씨가 과거 근무했던 회사가 주최했다. 장 씨는 직장 내 갈등으로 퇴사한 뒤 회사에 불만을 품고 있었던 것으로 조사됐다.
● 항의문 뿌린 뒤 흉기 협박…도주 끝에 검거
장 씨는 남성에게 흉기를 겨누기 전, 중국어로 작성된 항의문을 연회장 곳곳에 뿌렸다. 그는 피해자에게 “이 이상 가까이 오면 죽여버린다”고 위협한 뒤 현장에서 도주했다가 다음 날 자택 인근에서 검거됐다.
장 씨는 “항의문을 나눠주다 강제로 제지당해, 가지고 있던 중식도를 꺼냈을 뿐이다. 사람을 겨눈 것은 아니다”라며 일부 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌다.
이송 과정에서 장 씨는 여유롭게 웃으며 카메라를 향해 여러 차례 손을 흔들었다. 이 모습이 방송에 나오자 시청자들은 “반성 없는 태도”라며 분노했다.
