아프간인 총격 여파…트럼프 “제3세계 국가 이민 영구 중단”

“美 이민 시스템의 완전한 회복 위해
도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지 시간) “미국 시스템이 완전히 회복될 수 있도록(to allow the U.S. system to fully recover) 모든 제3세계 국가들로부터의 이민을 영구적으로(permanently) 중단하겠다”고 밝혔다.
바이든 시기 수백만건 불법입국 무효화
美에 도움 안되거나 사랑 안하면 추방
비시민권자에 제공되는 모든 혜택 종료”
최근 백악관 인근에서 벌어진 주 방위군 총격 사건의 용의자가 아프가니스탄 대테러 부대 출인으로 밝혀진 여파로 보인다. 이 사건으로 방위군 2명이 총에 맞아 1명이 숨졌다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “우리는 기술적으로 발전했음에도 불구하고 이민 정책은 이러한 성과와 많은 사람들의 생활 여건을 약화시켜 왔다”며 이같이 말했다.
이어 “조 바이든의 ‘오토펜’(autopen·자동서명기)이 서명한 것을 포함해 바이든 시기에 이뤄진 수백만 건의 불법 입국을 모두 무효화할 것”이라며 “미국에 도움이 되지 않는 사람이거나 우리나라를 사랑할 능력이 없는 사람들을 추방하고, 비시민권자에게 제공되는 모든 연방 혜택과 보조금을 종료할 것”이라고 했다.
또 “국내의 평화를 해치는 이민자의 시민권을 박탈하고, 공적 부양 대상이거나 안보에 위협이 되거나 서구 문명과 양립할 수 없는 모든 외국인을 추방할 것”이라고 했다.
트럼프 대통령은 “이러한 조치들은 승인 권한이 없는 불법적인 오토펜 승인 절차를 통해 입국한 사람들을 포함해 불법적이고 사회를 교란하는 인구를 대폭 줄이기 위한 목적에서 추진될 것”이라며 “오직 역이민(reverse migration)만이 이 상황을 완전히 해결할 수 있다”고 했다.
그러면서 “미국이 상징하는 모든 것을 미워하고, 훔치고, 살인하고, 파괴하는 사람들을 제외한 모든 이들에게 행복한 추수감사절이 되기를 바란다”며 “그런 자들은 오래 이곳에 머물지 못할 것”이라고 덧붙였다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
