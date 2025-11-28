홍콩 화재 참사에 K팝계 깊은 애도…대형 기획사도 기부 동참

홍콩 아파트 화재 참사로 다수의 사상자가 발생하자, K팝 아티스트들과 대형 기획사들이 잇따라 기부와 추모 메시지를 전하며 애도를 표하고 있다.
그룹 아이들의 중국인 멤버 우기는 26일 자신의 SNS에 중국어로 “모두가 평안하고 무사하길 바란다”고 전한 데 이어, 중국 포선재단(Fosun Foundation)을 통해 그룹 명의로 100만 위안(약 2억 원)을 기부했다.
SM엔터테인먼트는 화재 진화와 구호 활동, 생활물자 지원을 위해 중국홍콩적십자사에 100만 홍콩달러(약 1억8800만 원)를 기부했다. 또한 소속 아티스트들도 별도로 기부 행렬에 나서며 선한 영향력을 전파했다.
그룹 에스파는 “가슴 아픈 소식에 마음 깊은 안타까움을 전한다. 미약하나마 도움이 되기를 바란다. 모든 이의 평안을 기원한다”며 50만 홍콩 달러(약 9400만 원)를 전했다. 중국인 멤버 닝닝은 SNS에 “모두 안전하기를, 희생자들을 위해 잠시 침묵의 시간을 가져달라”고 전했다.
이어 그룹 라이즈는 “비통한 소식을 듣고 마음이 무척 무거웠다”며 “라이즈와 ‘브리즈’(팬덤명) 명의로 중국홍콩적십자사에 25만 홍콩달러(약 4700만 원)를 기부했다. 구조 활동과 후속 지원을 돕고자 미력한 저희의 힘을 보태겠다. 모두가 평안하시기를 바란다”고 알렸다.
YG엔터테인먼트도 홍콩 화재 참사에 기부하며 애도를 표했다. YG엔터테인먼트는 28일 웨이보를 통해 “최근 홍콩에서 발생한 대형 화재로 인명 피해와 주택 피해가 속출하여 깊은 슬픔에 잠겼다. 희생자분들께 깊은 애도를 표하며, 용감하게 나서서 도움을 주신 모든 분들께 깊은 존경을 표한다”고 추모의 메시지를 전했다.
그러면서 긴급 구호 및 재난 복구를 위해 100만 홍콩 달러(한화 약 1억8천만원)를 기부한다고 밝히며 “모두가 이 어려움을 함께 이겨내는 데 도움이 되기를 바란다”고 덧붙였다.
중국어권 출신 스타들뿐만 아니라 한국 대형 기획사와 다수 아이돌 그룹도 피해 지역에 따뜻한 마음을 전하며, 선한 영향력의 가치를 다시 한번 되새기게 하는 분위기가 이어지고 있다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
