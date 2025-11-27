넷플릭스, 김치 中 자막 ‘파오차이’ 아닌 ‘신치’로…“환영할 일”

넷플릭스 인기 예능 ‘피지컬: 아시아’가 김치의 중국어 자막을 공식 명칭인 ‘신치’(辛奇)로 표기해 시청자들의 호응을 얻고 있다.
넷플릭스는 다수의 작품에서 김치를 ‘파오차이’(泡菜)로 번역해 비판을 받은 바 있다. 이와 관련해 서경덕 성신여대 교수는 27일 자신의 SNS에 “최근 ‘김치의 날’을 맞아 다수의 누리꾼들이 제보를 해 줬다. 확인해 보니 ‘피지컬: 아시아’ 12화에서 김치의 중국어 자막을 ‘신치’(辛奇)로 표기했다”고 밝혔다.
앞서 정부는 2021년 ‘공공 용어의 외국어 번역 및 표기 지침’을 일부 개정하면서 김치의 올바른 중국어 표기를 ‘신치’(辛奇)로 명시했다.
서 교수는 “중국에서는 김치의 기원이 ‘파오차이’라는 ‘김치공정’을 끊임없이 펼치고 있다”며 “이런 상황 속에서 이번 넷플릭스의 ‘신치’ 표기는 매우 환영할 일”이라고 설명했다.
그러면서 “넷플릭스의 세계적인 영향력이 대단하기에 이번 신치 표기는 중국의 억지 주장을 무색하게 만드는 좋은 본보기가 될 것”이라고 덧붙였다.
한편, 넷플릭스 예능 ‘피지컬: 아시아’는 ‘피지컬: 100’ 시리즈의 스핀오프로, 아시아 8개국이 국기를 걸고 펼치는 피지컬 전쟁을 담았다.
19일 넷플릭스가 발표한 시청 순위에 따르면 ‘피지컬:아시아’는 11월 10일부터 11월 16일까지 250만 시청수(시청시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록하며 글로벌 TOP 10 TV쇼(비영어) 부문 8위에 올랐다.
한국, 일본, 태국, 몽골, 튀르키예, 인도네시아, 호주, 필리핀 등 참가국은 물론, 시리즈 사상 첫 국가 대항전이라는 점에서 전 세계 스포츠 팬들의 큰 관심과 사랑을 받고 있다.
