우크라戰 평화구상안 28개 항→19개 항 수정

미국이 우크라이나에 제안한 28개 항목의 우크라이나 전쟁의 평화 구상안이 19개 항목으로 축소됐다고 영국 파이낸셜타임스(FT) 등이 24일 보도했다. 기존 28개 항목을 미국이 아닌 러시아가 먼저 작성해 러시아에 일방적으로 유리하다는 논란이 커지는 상황을 의식한 조치로 풀이된다. 23일 스위스 제네바에서 마코 루비오 미국 국무장관을 만난 안드리 예르마크 우크라이나 대통령 비서실장 또한 우크라이나의 입장을 최대한 반영해 달라고 적극 설득한 것으로 알려졌다.
다만 기존 안과 마찬가지로 이번 19개 항목의 평화 구상안에도 핵심 쟁점, 즉 전쟁 후 러시아가 점령한 우크라이나 영토를 어떻게 할지 등은 명확히 규정되지 않은 것으로 알려졌다. 우크라이나의 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입, 우크라이나에 대한 미국의 안전보장 등도 양국 대통령의 최종 결정으로 남겨뒀다.
이로 인해 새 평화 구상안을 러시아가 수용할지는 미지수라는 지적이 나온다. 러시아 대통령실(크렘린궁)은 24일 “미국과 우크라이나 측이 작성한 평화 구상안을 받아보지 못했다”고 밝혔다. 댄 드리스컬 미국 육군 장관은 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 러시아, 우크라이나 대표단을 모두 만나며 양측 합의를 이끌어내기 위해 동분서주하고 있다.
● “러가 작성” 의혹에 새 평화 구상안 마련
FT가 세르히 키슬리차 우크라이나 외교부 제1차관을 인용해 미국과 우크라이나가 23일 제네바에서 19개 항목으로 구성된 새 평화 구상안을 작성했다고 전했다. 키슬리차 차관은 “기존 안과 유사하지 않다. 원본 버전에서 남은 것은 거의 없다”며 우크라이나의 입장이 상당 부분 반영됐음을 시사했다.
다만 19개 항목의 세부 내용은 아직 공개되지 않았다. 러시아계 주민이 많고, 러시아가 전쟁 발발 전부터 영유권을 주장한 우크라이나 동부 돈바스(도네츠크주와 루한스크주를 합한 지역)를 러시아 영토로 인정할지, 우크라이나의 나토 가입을 허용할지 등은 평화 구상안에 담기지 않은 것으로 알려졌다. 키슬리차 차관도 “가장 논쟁적인 쟁점은 괄호로 남겨 뒀다”며 이에 대한 최종 결정은 도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 맡기기로 했다고 말했다. 젤렌스키 대통령은 “미국의 건설적 접근에 감사한다”고 반겼다.
기존의 평화 구상안은 스티브 윗코프 백악관 중동 특사, 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너 전 백악관 선임 고문, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 최측근인 키릴 드미트리예프 러시아 국부펀드 최고경영자(CEO)의 주도로 만들어졌다. ‘빠른 종전’에 의미를 부여해 우크라이나 측의 입장은 거의 반영되지 않았다. 특히 주무장관인 루비오 장관은 물론 트럼프 대통령 또한 세부 내용을 거의 보고받지 못한 것으로 알려졌다.
이런 와중에 루비오 장관이 사석에서 “기존 안은 러시아의 ‘소원 목록(wishlist)’”이라고 말할 만큼 러시아에 일방적으로 유리하다는 주장까지 퍼지자 트럼프 2기 행정부의 기류도 달라진 것으로 보인다. 새 평화 구상안에는 상대적으로 러시아에 강경한 성향인 J D 밴스 부통령과 루비오 장관 등의 의견이 많이 담긴 것으로 알려졌다. 드리스컬 장관은 밴스 부통령의 예일대 동문으로 절친한 사이다.
● 러 수용 여부는 미지수
러시아는 새 평화 구상안에 대해 별다른 입장을 내놓지 않고 있다. 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 “제네바 회담 이후 일부 수정이 있다는 성명서를 읽었다”며 “아직 어떠한 정보도 받지 못했다. 기다리겠다”고 했다. 다만 월스트리트저널(WSJ)은 미국이 우크라이나의 우려를 달래는 방향으로 가까워질수록 역설적으로 러시아가 새 평화 구상안을 받아들일 가능성도 낮아진다고 진단했다.
특히 이번 안에 서유럽 주요국이 강조한 내용이 반영됐다면 러시아의 거부 가능성이 더 커질 것으로 보인다. 앞서 서유럽 주요국은 28개 항목의 평화 구상안 초안이 발표되자 ‘우크라이나의 나토 가입 금지’ 항목 등을 삭제한 새로운 제안을 내놨다. 새 제안에는 우크라이나의 병력 규모를 러시아가 주장하는 60만 명이 아닌 80만 명으로 유지하자는 내용도 담긴 것으로 알려졌다.
평화 구상안 논의가 지속되는 중에도 러시아는 우크라이나에 대한 공격을 이어갔다. CNN에 따르면 25일 오전 우크라이나 수도 키이우 등을 겨냥한 러시아의 공습으로 최소 6명이 사망하고 12명이 부상당했다.
