中, ‘한중일 정상회의 불발’ 공식화…“日총리, 대만 발언 때문”

다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 개입’ 시사 발언으로 중일 관계가 급격히 얼어붙은 가운데, 중국이 당초 연내 개최 가능성이 거론됐던 한중일 정상회의가 열리지 않을 것임을 공식 확인했다.
마오닝 중국 외교부 대변인은 24일 브리핑에서 중국이 3국 정상회의를 개최하자는 일본의 제의를 거부했다는 보도에 관한 질의에 “한중일 3국은 제10차 정상회의의 회기에 관한 합의를 전혀 이루지 못했다”고 답했다.
그는 이어 “최근 일본 지도자가 대만 문제에 관해 공공연하게 잘못된 발언을 발표해 한중일 협력의 기초와 분위기를 훼손했고, 이로 인해 현재 정상회의를 개최할 조건이 갖춰지지 못하게 됐다”고 했다.
한중일 정상회의는 3국이 돌아가며 의장국을 맡는다.
이번 회의 의장국인 일본은 본래 연내 개최를 추진했으나, 임시국회 일정 등을 고려해 수면 아래에서 내년 1월에 3국 정상회의를 여는 방안을 조율해 왔다. 하지만 일본 교도통신은 중국이 최근 외교 경로를 통해 관계국에 “(다카이치) 총리가 적절히 대응하지 않기 때문에 정상회의에 응할 수 없다”는 의사를 전달했다.
지난달 21일 취임한 다카이치 총리는 지난 7일 중의원(하원)에서 일본 현직 총리로는 처음으로 ‘대만 유사시’가 일본이 집단적 자위권(무력)을 행사할 수 있는 ‘존립위기 사태’에 해당할 수 있다고 밝혔다. 일본 내부에선 다카이치 총리가 지지층을 겨냥한 정치적 결속을 위해 이같은 발언을 한 것이란 분석이 나온다.
하지만 그의 발언은 중국의 거센 저항을 불러일으켰다. 중국은 정부 부처와 관영매체들을 동원해 연일 거친 비난을 쏟아내는 한편, 일본 여행·유학 자제령과 일본 영화 상영 중단, 일본산 수산물 수입 재차 중단 등 일본 경제와 다카이치 총리에게 충격을 줄 수단을 차례로 내놓는 중이다.
중국의 반발에 직면한 일본은 대만 문제에 관한 입장에 변함이 없고, 중국과 대화 의지가 있다는 점을 거듭 강조하면서도 발언 철회는 불가하다는 입장이다.
이런 가운데 전날 폐막한 남아프리카공화국 주요 20개국(G20) 정상회의에 참석했던 다카이치 총리와 리창 중국 총리는 회의 기간 내내 서로 접촉하지 않았고, 당초 이날 마카오에서 개최할 예정이었던 한중일 문화장관회의도 중국의 요구로 연기되는 등 중일 대립과 한중일 교류 중단 모두 장기화할 수 있다는 관측이 나온다.
한편, 중국 외교부는 이날도 다카이치 총리의 발언 철회와 일본의 반성을 거듭 촉구했다. 마오 대변인은 “우리는 일본이 최근 ‘대만 문제에서 입장이 일관된다’고 한 것에 주목했다”면서 “일본이 말하는 ‘일관된 입장’의 구체적인 내용이 대체 무엇인가. 일본은 완전히 공개적으로 이 일관된 입장을 표명할 수 있는가”라고 물었다.
그는 “만약 일본이 단지 ‘입장 불변’이라는 개념만 반복 천명하고 구체적인 내용에 관해서는 상세히 이야기하지 않으면서 행동으로는 끊임없이 선을 넘는다면, 그렇다면 이 재천명은 빈말(空話)에 불과하고 ‘하나의 중국’을 허무는 입장인 것”이라고 했다.
마오 대변인은 “중국은 일본이 중국의 엄숙한 요구를 진지하게 대하고 실질적으로 반성·시정해 대(對)중국 약속을 실제 행동에 체현하며 고집을 부리지 않기를 촉구한다”고 덧붙였다.
중국 외교부는 고이즈미 신지로 일본 방위상이 22∼23일 대만과 가까운 일본 이시가키 섬과 요나구시 섬을 시찰하고 미사일 배치 등 방위 계획을 언급한 것에 대해서도 날을 세웠다.
마오 대변인은 “일본이 중국 대만 주변 서남제도에 공격형 무기를 배치하면서 지역 긴장을 의도적으로 조성하고 군사 대립을 조장하는 것은 다카이치 총리의 대만 관련 잘못된 발언과 연계할 때 극도로 위험하고, 주변 국가와 국제 사회의 경계를 필요로 한다”며 “중국은 일본 군국주의가 되살아나는 것을 절대 허락하지 않을 것이다. 중국은 국가 영토 주권을 수호할 결심과 능력이 있다”고 했다.
