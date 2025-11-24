美가 내놓은 우크라 평화안을 러시아가 작성?…“표현 수상해”

“러 정부 특유의 표현 담겨…영어로 번역”
미국이 우크라이나 전쟁을 종식하기 위해 최근 제안한 28개 항목의 평화구상안을 러시아가 작성했다는 의혹이 커지고 있다.
켈로그 美특사 딸인 CASS 소장 주장
루비오 “러 의견 바탕” 발언도 의혹 키워
23일(현지 시간) 영국 일간 텔레그래프에 따르면 키스 켈로그 우크라이나 특사의 딸 미건 몹스 미국안전안보연구소(CASS) 소장은 러시아어로 작성된 평화안이 영어로 번역된 것으로 보인다는 주장을 제기했다. 몹스 소장은 러시아 정부 특유의 표현이 담겼고 일부 표현 오류가 있다며 “의심의 여지 없어 영어로 번역된 문건”이라고 주장했다.
논란은 22일 마코 루비오 국무장관이 “평화구상은 러시아의 의견을 바탕으로 하고 있지만, 우크라이나의 의견도 반영했고 미국이 《◆작성한》 것”이라고 해명하며 증폭되고 있다.
앵거스 킹 상원의원(무소속)과 마이크 라운즈 상원의원(공화당)은 루비오 장관이 상원의원들과의 통화에서 ‘평화구상의 작성 주체는 미국이 아니라 러시아’라는 사실을 공개했다고 주장했다. 킹 의원은 “이 계획은 행정부의 입장이 아니라 사실상 러시아의 희망 사항일 뿐”이라고 했다.
국제사회에서도 평화구상안의 작성 주체에 대한 의혹이 제기되고 있다. 도날트 투스크 폴란드 총리는 이날 소셜미디어에 우크라이나 평화구상안에 참여할 의사가 있다는 사실을 밝히면서 “그러나 작업을 시작하기 전에 이 계획의 작성자가 누구인지 확실하게 알아야 한다”고 언급했다.
이지윤 기자 asap@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지