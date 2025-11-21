이스탄불 호텔 1주일간 5명 사망 미스터리…살충제 탓?

튀르키예 이스탄불의 한 호텔에서 일주일 사이 독일인 5명이 숨졌다. 현지 경찰은 호텔에 뿌려진 ‘살충제’가 사망 원인일 가능성이 크다고 보고 있다.
19일(현지 시간) 독일 매체 슈피겔 등에 따르면 출장으로 이스탄불을 찾은 독일 국적 남성이 이날 호흡곤란 증세로 인해 병원으로 옮겨졌으나 사망했다.
앞서 독일인 일가족 4명도 이스탄불에 여행을 왔다가 지난 13일부터 17일까지 잇따라 숨졌다. 이들 가족은 메스꺼움과 구토 증상이 있어 인근 병원을 찾아 치료받고 퇴원했지만 당일 밤 호텔에서 증상이 더 악화했다.
현재까지 사망한 독일인 5명은 모두 파티흐 지역의 같은 호텔에 투숙했다.
당초 경찰은 사망한 일가족이 길거리 음식을 먹고 식중독에 걸렸을 가능성을 의심해 음식 샘플을 확보하고 상인 등을 조사했다. 그러나 이들과 같은 호텔에 묵은 이탈리아와 모로코 출신 관광객 2명도 비슷한 증상을 보이면서 호텔 측의 방제 과정에 대한 과실로 수사를 전환했다. 이 두 사람은 생명에 지장이 없는 것으로 알려졌다.
튀르키예 현지 매체에 따르면 당국은 호텔 1층에 빈대 박멸을 위해 뿌린 살충제 인화알루미늄이 욕실 환기 시스템을 통해 2층 객실까지 유입된 것으로 보고 있다.
현지 경찰은 호텔의 침대 시트와 베개, 물병, 담요 등에서 샘플을 채취해 조사에 착수했다. 현재 호텔은 봉쇄된 상태다. 호텔 주인과 직원, 살충 작업자 등이 구금돼 조사받고 있다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0