클라우드플레어 대규모 장애로 X·챗GPT 등 접속 오류

글로벌 콘텐츠 전송망 업체인 클라우드플레어의 플랫폼이 장애를 일으켜 오픈AI의 인공지능(AI) 서비스 챗GPT와 X 등 일부 웹사이트에서 접속 장애가 발생했다고 로이터통신이 18일(현지 시간) 보도했다.
클라우드플레어는 전 세계 웹 트래픽의 20% 가량을 처리하는 네트워크를 운영한다. 올해 9월에도 이 회사의 플랫폼에서 오류가 발생해 챗GTP뿐만 아니라 한국 지도앱 서비스인 티맵, 배민 등이 접속 장애를 겪었다.
로이터통신에 따르면 클라우드플레어는 미 동부시간 오전 6시 40분경(한국 시간 기준 18일 오후 8시 40분) “(글로벌 네트워크 관련) 내부 서비스 저하가 발생하고 있다. 일부 서비스가 간헐적으로 영향을 받을 수 있다”고 밝혔다. 또 “현재 서비스 복구에 집중하고 있으며 문제 해결이 가능해지는 대로 업데이트하겠다”고 했다.
이 무렵 X와 챗GPT 등 일부 웹사이트의 접속이 원활하지 않았던 것으로 알려졌다. 해당 웹사이트에서는 ‘계속하려면 challenges.cloudflare.com 차단을 해제하십시오’ 등의 문구가 뜨기도 했다. 클라우드플레어 측이 이를 해결하기 위해 패치를 배포했지만 구체적인 장애 원인은 확인되지 않은 것으로 알려졌다.
이 문제로 인해 글로벌 온라인 서비스들이 영향을 받았다. 웹사이트 모니터링 업체 다운디텍터에 따르면 엑스와 게임 리그오브레전드, 음악 감상 플랫폼 스포티파이, 아마존 등이 장애를 겪고 있는 것으로 보고됐다. 다운디텍터 역시 클라우드플레어 서버를 이용해 일부 접속이 지연되는 현상이 발생했다.
다운디텍터에 따르면 이날 엑스 접속 장애 접수 건수는 분당 최대 1만522건에 달했다. 로이터통신은 “이 사고로 챗GPT 같은 플랫폼에 수천 명이 접속하지 못한 것으로 보인다. 클라우드플레어 관련 문제 신고는 최대 5000건에 달했다가 오전 8시 기준 약 600건으로 감소했다”고 전했다.
김성모 기자 mo@donga.com
