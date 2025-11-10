티모시 샬라메 “번식이 우리 존재 이유”…시대착오 논란 확산

할리우드 배우 티모시 샬라메가 “번식이 우리가 존재하는 이유”라고 발언해 논란이 일고 있다. 결혼과 가족관에 대한 개인적 생각을 밝히는 과정에서 시대착오적이라는 비판이 이어졌다.
● “번식이 우리가 존재하는 이유”… 샬라메가 밝힌 결혼·가정관
6일(현지시간) 패션 잡지 보그 미국판은 공식 홈페이지를 통해 티모시 샬라메는 인터뷰가 담긴 12월호를 공개했다. 인터뷰에서 샬라메는 연인인 모델 카일리 제너와의 관계에 대해 “두려움 때문이 아니라, 말할 게 없다”며 말을 아꼈지만, 결혼과 자녀 계획에 대해서는 솔직히 답했다.
그는 “한 유명 인사가 ‘아이를 낳지 않아 다른 일을 더 할 시간이 생겼다’고 말하는 인터뷰를 보고 친구와 서로를 바라보며 ‘맙소사, 너무 암울하다’고 이야기했다”고 전했다.
이어 “아직 결혼 계획은 없지만 언젠가는 아이를 갖게 될 수도 있다고 생각한다”며 “물론 아이를 가질 수 없거나 그런 상황에 처한 사람들도 있지만, 번식이 우리가 존재하는 이유라고 믿는다”고 덧붙였다.
또한 그는 “‘듄’의 동료 배우 젠데이아는 약혼했고, 아냐 테일러 조이는 결혼했다”며 “나 역시 언젠가는 가족을 꾸릴 시점이 올 것이다. 자신이 위대해지기 위해 가정을 포기하는 건 이기적인 일이라고 생각한다”고 말했다.
● “그와 아이를 낳고 싶다”…카일리 제너 발언 재조명
샬라메는 2023년부터 카일리 제너와 공개 열애 중이다. 두 사람은 교제를 공식화한 이후 이탈리아 로마에서 열린 영화 시상식과 패션 행사 등에 함께 참석하며 화제를 모았다.
한편, 미국 연예 매체 엔터테인먼트 투나잇(ET)은 지난 5월 제너가 “티모시가 아이들과 잘 어울린다”며 “언젠가 그와 함께 또 다른 아이를 낳고 싶다”고 가까운 지인에게 털어놓았다고 보도했다. 제너는 전 남자친구 트래비스 스콧과의 사이에서 딸과 아들을 두고 있다.
제너는 스콧과 약 6년간 만남과 결별을 반복하다 2023년 1월 최종 결별 후 두 자녀를 홀로 양육 중이다.
● “논란의 발언 아쉬워”… 현지 누리꾼 비판 이어져
티모시 샬라메는 영화 콜 미 바이 유어 네임으로 세계적인 주목을 받은 뒤 레이디 버드, 뷰티풀 보이, 작은 아씨들, 듄, 웡카 등에 출연하며 할리우드를 대표하는 젊은 배우로 자리 잡았다.
그러나 이번 인터뷰가 공개된 이후 온라인상에서는 “시대착오적 발언”, “너무 실망스럽다”, “그의 이미지가 깨졌다” 등 비판이 이어지고 있다. 일부 팬들은 “그가 사회적 다양성과 포용을 상징하는 배우로 여겨졌던 만큼, 발언이 더 실망스럽다”고 지적했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
