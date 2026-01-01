‘ICE 반발 시위’ 번지는데, 美정부 “요원 수백명 추가 파견”

‘백인여성 총격 사망’ 반발 확산 속
국토안보장관 “작전 방해는 범죄
결과 책임 물을것” 강경 단속 고수
중간선거 앞두고 보수 결집 노린듯
미국 이민세관단속국(ICE) 요원이 미네소타주 미니애폴리스에서 비무장 상태의 백인 시민권자 여성을 사살해 논란이 커지는 가운데, 도널드 트럼프 행정부가 이 지역에 ICE 요원을 추가로 파견하기로 했다. ICE 요원이 과잉 대응했다는 비판이 커지고, 항의 시위가 주말 새 미 전역에서 동시다발로 벌어졌지만, 강경한 불법 이민자 단속 방침을 이어가겠단 뜻을 고수해 후폭풍이 예상된다.
크리스티 놈 미 국토안보부 장관은 11일(현지 시간) 폭스뉴스 인터뷰에서 “우리는 오늘과 내일 더 많은 요원을 보낼 것”이라며 ICE 요원 수백 명을 추가 파견할 것이라고 밝혔다. 이는 미니애폴리스에서 일하는 ICE 및 국경순찰 요원들의 안전을 위한 것이라며 시위대를 향해 “우리 작전을 방해한다면 그것은 범죄이며, 우리는 그 결과에 대해 그들에게 책임을 물을 것”이라고 경고했다.
앞서 7일 미니애폴리스에서 세 자녀의 어머니인 러네이 니콜 굿이 이민자 단속 작전 중이던 ICE 요원의 총에 맞아 숨졌다. 사건 발생 뒤 트럼프 행정부는 “해당 여성이 차로 일부러 ICE 요원을 쳤다”며 ICE 요원의 행위를 “정당방위”라고 옹호했다. 놈 장관은 한발 더 나아가 여성의 행동이 ICE 요원을 상대로 한 ‘테러’라고 주장했다. 하지만 이후 미국 일부 언론들이 사건 현장 영상에서 여성의 차량이 ICE 요원을 치지 않은 것으로 보인다고 보도하면서 ‘과잉 대응’ 논란이 불거졌다. 미니애폴리스에서만 수만 명의 시위대가 집결하는 등 항의 시위가 확산됐다. 이번 사건을 계기로 트럼프 행정부의 반이민 정책 전반에 대한 불만의 목소리도 터져 나왔다.
그럼에도 트럼프 행정부가 도리어 ICE 요원 추가 파견을 결정한 건 여기에서 물러나면 핵심 정책 중 하나인 불법 이민자 단속 등이 동력을 잃을 것으로 예상하고 있기 때문으로 풀이된다. 특히 11월 중간선거를 앞두고 반이민 정책을 강조하는 게 보수 지지층 결집에 유리하다고 판단했을 가능성도 있다. 트럼프 대통령은 이날 대통령 전용기에서 취재진과 만나 “그(사망한) 여성은 폭력적이었고, 법 집행기관에 대해 극도로 무례했다”며 ICE 요원의 정당방위를 거듭 주장했다.
이에 대해 민주당은 거세게 반발하고 있다. 민주당 소속의 제이컵 프라이 미니애폴리스 시장은 NBC방송 인터뷰에서 “트럼프 행정부가 지금 이 기관(이민당국)들을 운영하는 방식은 분명히 잘못됐다”며 이 같은 행위는 위헌이라고 날을 세웠다. 미국 정치권에선 미네소타주가 민주당 강세 지역이며, 트럼프 대통령이 자주 비판해 온 소말리아계 이민자가 대거 거주하는 것도 ICE가 강경 대응에 나선 배경으로 꼽는다.
댓글 0