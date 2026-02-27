송언석 “대구경북 통합법 찬성 결론…與에 법사위 처리 요청”

국민의힘 송언석 원내대표는 27일 대구·경북(TK) 행정통합 특별법안과 관련해 “대구·경북 전체 의원들의 뜻과 의원총회 결과에 따라 해당 법안을 이번 국회 내에 처리할 수 있도록 더불어민주당에 조속한 국회 법제사법위원회 개최를 요청했다”고 밝혔다.
송 원내대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열고 “전날 대구·경북 지역 의원들의 찬성 의견을 확인한 후 의총에서 보고하고, 민주당에 이 법안을 오늘이든 내일이든 법사위를 열어 처리해 달라고 강력히 요구해 놓은 상태”라며 이같이 말했다.
그는 “다만 민주당 내에서 원내지도부와 법사위원장 간 대화가 어느 정도 진행됐는지는 확인하지 못했다”며 “민주당이 진정 지역 균형발전을 원한다면 야당을 갈라치기 하는 이간계를 즉각 멈추고 대구·경북 행정통합 법을 즉시 처리해야 할 것”이라고 촉구했다.
그러면서 “3월 3일까지가 2월 임시국회 회기이기 때문에 그 전에 ‘원포인트 법사위’를 개최하는 게 그렇게 어려운 일은 아닐 것”이라고 했다.
송 원내대표는 전날 국회 본회의에서 여야 간 고성이 오갈 당시 민주당 박선원 의원이 “야, 인마”라고 발언한 데 대해 “우리 당은 당연히 윤리위원회 제소를 포함해 모든 대응 수단을 강구하도록 하겠다”고 밝혔다.
그는 “본인 스스로 사과를 먼저 해야 하고, (우원식) 국회의장도 (박 의원에게) 사과 명령이나 또 다른 요구사항을 말하는 것이 1차적으로 필요하다고 생각한다”고 했다.
이어 “국회의장이 ‘사과 요구도 징계의 일종이기 때문에 어렵다’는 취지의 발언을 한 것으로 제가 들었는데, 이미 그전에 사과 요구를 직접 하신 사례가 있다”며 “그런 사례를 준용한다면 의장께서 먼저 사과를 요구하시는 게 맞다”고 강조했다.
송 원내대표는 전날 여당의 방송미디어통신위원 추천안이 국회 본회의를 통과했지만 야당 추천안이 부결되자 향후 국회 운영에 협조할 수 없다고 밝힌 바 있다. 그는 이날 어떤 비상수단을 동원할 것인지 묻는 말에 “중요한 전략적 내용이라 전부 다 말씀드리긴 곤란하다”며 “국회 내 여야 간 협의나 국익과의 상충 관계 속에서 어떻게 해결해 나갈지 심사숙고하겠다”고 답했다.
다만 야당 몫 방미통위 위원 추천안 부결이 국민의힘 의원들의 불참 때문이라는 민주당 일각의 주장을 두고는 “전날 우리 당 의원 일부가 표결에 참여하지 못한 부분은 저도 매우 유감스럽게 생각한다”며 “다시 한번 철저하게 출석을 관리할 수 있도록 정비 방안을 생각하겠다”고 했다. 그러면서 “그런 여지를 남겨뒀다는 측면에서 일정 부분 원내대표로서 반성한다”며 “사과의 말씀도 드린다”고 덧붙였다.
댓글 0