4년간 매일 절 올린 불상이 ‘슈렉’…정체 깨달은 불자 반응은?

필리핀의 한 여성이 4년 동안 불상으로 믿고 지극정성으로 모신 조각상이 애니메이션 캐릭터 ‘슈렉’임이 드러났다.
12일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 마닐라에 거주하는 A 씨는 자신의 신앙 대상이 영화 속 괴물 캐릭터라는 사실을 뒤늦게 깨달았다.
A 씨는 4년 전 현지 상점에서 둥근 외형과 온화한 표정을 가진 초록색 조각상을 발견했다. 그는 이 조각상을 부처의 형상으로 확신해 구매한 뒤 집 안 제단에 배치했다. 이후 그는 매일 향을 피우고 기도를 올리며 복을 빌었다.
조각상의 정체는 최근 집을 방문한 친구의 의구심에 의해 밝혀졌다. 친구는 일반적인 불상과 다른 얼굴 형태와 색상을 수상히 여겨 조각상을 자세히 살펴봤고, 조각상이 3D 프린터로 제작된 ‘슈렉’ 피규어라는 사실을 깨달았다. 슈렉은 애니메이션 영화에 등장하는 인간 형태를 한 초록색 괴물 캐릭터다.
A 씨는 조각상의 정체를 알게 된 후 당혹해하면서도 이내 웃음을 터뜨렸다. 그는 “중요한 것은 형상이 아니라 기도의 진실함”이라며 “선한 의도를 가진 신앙이 겉모습보다 중요하다”고 밝혔다. A 씨는 계속해서 해당 슈렉 조각상을 모실 계획인 것으로 전해졌다.
사연이 알려지자 누리꾼들은 “신을 믿는 마음은 내면에 있다”, “가끔은 만화 영화를 시청해야 하는 이유”, “마음속에 부처가 있다면 슈렉에게 기도해도 그것이 곧 부처” 등의 반응을 보였다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
