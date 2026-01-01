‘두쫀쿠’가 뭐길래… 영하 15도 강추위에도 오픈런

두바이 초콜릿서 파생된 디저트… SNS타고 Z세대 중심 인기 폭발
국밥-초밥집서도 ‘마케팅 상품’ 판매
재료 수입량 늘고 가격도 껑충
“유행 따르기-작은 사치 심리” 분석
12일 오전 11시 30분 서울 광진구의 한 가게 앞. 체감온도가 영하 15도까지 떨어진 추운 날씨에도 골목을 따라 30m가 넘는 줄이 생겼다. 낮 12시부터 파는 1개 4800원짜리 ‘두바이 쫀득 쿠키’(두쫀쿠)를 구하려는 ‘오픈런’이 벌어진 것이다. 지수진 씨(31)는 “인스타그램에서 친구나 인플루언서가 먹는 모습이 계속 뜨니까 궁금해서 사러 왔다”며 “구하기 어렵다고 들어서 오픈 두 시간 전에 맞춰 1등으로 줄 섰다”며 웃었다.
소셜네트워크서비스(SNS)를 타고 시작된 두쫀쿠 인기가 한국을 달구고 있다. 카다이프(튀르키예식 얇은 면), 피스타치오 등 재료 수입이 늘었지만, 이마저도 수요가 많아 가격은 급등세다. Z세대를 중심으로 유행에 뒤처지지 않으려는 심리가 작용했다는 분석이 나온다. 두쫀쿠는 2024년 유행한 두바이 초콜릿에서 파생돼 한국에서 만들어진 디저트다. 카다이프에 피스타치오 크림을 버무린 속재료에 녹인 마시멜로로 한 겹 감싸 찹쌀떡과 유사한 모양을 하고 있다.
두쫀쿠 제작에 들어가는 원재료의 수입량으로도 인기를 확인할 수 있다. 이날 관세청에 따르면 피스타치오(껍질을 벗기지 않은 것) 수입량은 지난해 1∼11월 기준 1310t으로 이미 2024년 연간 수입 물량(1203t)을 넘었다. 식품의약품안전처에 따르면 카다이프가 포함된 튀르키예산 건면류 수입량은 2024년 9212t에서 지난해 1만1103t으로, 코코아 분말 수입량도 같은 기간 1만674t으로 2024년 1만427t보다 늘었다.
재료 가격도 상승세다. 이커머스의 가격 변동을 알려주는 앱 폴센트에 따르면 피스타치오 1kg 가격은 지난달 14일 1만9500원에서 이달 11일 4만9900원으로 156%, 카다이프(500g)는 같은 기간 1만2700원에서 1만8900원으로 약 48% 올랐다.
두쫀쿠가 화제가 되자 디저트와 거리가 먼 국밥집, 한식당, 초밥집마저 손님을 끌어들이고자 두쫀쿠를 팔고 나섰다. 배달앱에는 두쫀쿠 구입 조건으로 ‘식사 주문 필수’ ‘최대 1개 가능’ 등을 내건 식당이 다수 나타났다.
두쫀쿠 열풍의 배경에는 SNS를 기반으로 한 ‘디토(Ditto·나도 마찬가지라는 뜻의 라틴어) 소비’와 불황 속 작은 사치를 추구하는 심리가 함께 반영됐다는 분석이 나온다. 인플루언서나 연예인이 먹는 모습이 확산되며 관심은 커졌는데, 쉽게 구할 수 없다 보니 소비 욕구를 자극했다는 것이다. 황진주 인하대 소비자학과 겸임교수는 “‘너가 사면 나도 사는’ 동조 소비가 나타난 것”이라며 “개당 최대 1만 원으로 디저트 중 비교적 비싼 제품을 통해 작은 사치를 누리려는 것”이라고 분석했다.
댓글 0