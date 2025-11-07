트럼프, 관세 태도 변화…“미국 소비자가 지불할 수도”

“외국 정부-기업만 부담” 입장서 선회

[도쿄=AP/뉴시스] 도널드 트럼프 미국 대통령이 27일 일본 도쿄 하네다 국제공항에 도착해 전용기에서 내린 후 인사하고 있다. 2025.10.27.

[워싱턴=AP/뉴시스]도널드 트럼프 미 대통령이 15일(현지시각) 워싱턴 백악관 집무실에서 연설하고 있다. 트럼프 대통령은 "관세들 덕분에 내가 전쟁을 끝내고 있다"며 "미국인들은 국가 안보, 경제 등 여러 면에서 많은 이익을 보고 있다"고 했다. 그러면서 "우리나라에 대한 자존심도 회복하고 있다"고 했다.

[도쿄=AP/뉴시스]도널드 트럼프 미 대통령이 28일 일본 도쿄에서 열린 만찬 행사에서 일본 재계 지도자들과 대화하고 있다. 그는 "내가 여러분들의 든든한 지원군이 될 것이다. 미 내각 관계자들과의 대화에서 진전을 이루지 못한다면 내게 전화해 달라. 필요하다면 내가 그들을 무시할 것"이라고 말했다 2025.10.28. 같은 날 트럼프 대통령은 관세가 없었다면 한국, 일본 등의 대미 투자 약속도 이뤄지지 않았을 것이라며 대법원의 결단을 촉구했다.

로이터통신에 따르면 트럼프 대통령은 6일(현지 시간) 워싱턴 백악관에서 열린 비만치료제 가격 발표 행사에서 미국인들이 상호관세를 부담하는 데 동의하느냐는 물음에 “동의하지 않는다”면서도 “그들이 뭔가를 지불할 수는 있다고 생각한다”고 했다. 그러면서 “전체적인 영향을 고려하면 미국인들이 엄청난 이익을 보고 있다”고 덧붙였다.트럼프 대통령은 지금까지 “관세 부담은 외국 정부와 기업에만 돌아갈 것”이라며 미국인들은 부담할 것이 없다고 주장해 왔다. 하지만 이번 발언으로 트럼프 대통령 특유의 ‘타코’(TACO·Trump Always Chickens out·트럼프는 항상 겁먹고 물러난다)가 또 한 번 나타나는 모양새가 됐다.트럼프 대통령은 연방 대법원의 상호관세 위법 판단 가능성과 관련해선 “우리나라에 치명적일 것이라 생각한다”면서도 “동시에 게임 2(game two) 계획을 마련해야 할 것 같다”고 했다. 그러면서 게임 2 계획에 대한 구체적인 설명 없이 “어떻게 될지 지켜보자”고 했다.트럼프 대통령은 백악관 집무실에서 연방 대법원이 상호관세를 위법으로 판단할 경우 대책에 대해 묻자 “제가 승소하길 바란다”며 “우리나라 역사상 가장 중요한 재판 중 하나”라고 했다. 그러면서 “(만약 패소할 경우) 부끄러운 일이 될 것”이라며 “이 나라엔 상당히 재앙적인 일이 될 것”이라고 했다.트럼프 대통령은 “관세들은 우리를 부유하게 만들었고 국가 안보 측면에서도 우리를 안전하게 했다”며 “관세 덕분에 훌륭한 국가 안보를 갖게 됐는데, 패소한다면 치명적이 될 것”이라고 했다. 그러면서 “우리나라에 치명적인 결과를 낳을 일을 누군가 할 수 있다는 상상이 되지 않는다”며 “우리는 벌어들인 수조 달러를 돌려줘야 한다”고 했다.

이재명 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 무궁화 대훈장을 수여하고 악수하고 있다. 2025.10.29. 뉴시스 트럼프 대통령은 한국, 일본, 유럽연합(EU) 등의 대미 투자도 언급했다. 트럼프 대통령은 "우리는 그 관세에 기반해 무역협정을 체결했다"며 "예를 들어 EU는 9500억 달러, 일본은 6500억 달러, 한국은 3500억 달러인데, 관세가 없다면 그 돈을 받지 못할 것"이라고 했다.

트럼프 대통령은 “그들은 만족했고 우리를 좋아한다”며 “우리가 그렇게 나쁜 사람들은 아니란 말”이라고 했다. 그러면서 “대법원이 이것을 뺏어간다면 우리는 다른 나라의 관세 장벽에 무력해질 것”이라고 주장했다.