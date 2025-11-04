13세기 지어진 로마 ‘콘티탑’ 보수공사 중 와르르…1명 사망

이탈리아 로마의 13세기 중세 탑 내부가 3일 보수공사 중 무너져 작업자 한 명이 사망했다.
로이터통신 등에 따르면 이날 고대 역사 중심지인 포로 로마노 맞은 편의 ‘콘티탑(Torre dei Conti)’ 일부가 보수공사 중 붕괴됐다. 탑의 일부가 이날 오전 10시 30분경부터 내부에서 파편과 흰 연기를 내며 무너지기 시작했고, 약 90분 뒤 더 많은 흙먼지가 일어나며 추가 붕괴가 이어졌다. 로마 소방당국은 내부 상태 확인을 위해 무인기(드론)을 투입하며 늦은 밤까지 구조 작업을 펼쳤다. 하지만 구조 과정에서 2차 붕괴로 소방대원들을 향해 잔해물이 쏟아졌고, 루마니아 국적의 작업자 1명이 숨졌다. 옆에 있던 나머지 작업자 3명은 무사히 구조됐다. 또 콘티탑은 외관이 무너지지는 않았지만 내부가 크게 손상된 것으로 파악됐다. 특히 탑의 하중을 지지하는 기초 부분과 계단, 지붕 등에 추가 손상이 우려된다고 로마 문화유산 당국은 설명했다.
콘티탑은 13세기 교황 인노첸시오 3세가 거주하기 위해 지은 탑이다. 1349년 지진으로 손상된 후 17세기에 한 차례 붕괴됐다. 로마 당국은 탑을 박물관과 회의장으로 사용하기 위해 내년 완료를 목표로 4년에 걸쳐 보수 공사를 진행 중이었다. 공사비는 약 690만 유로(약 113억 원)로 유럽연합(EU)의 지원을 받았다. 한편, 러시아는 이번 붕괴 사고와 이탈리아의 우크라이나 전쟁 지원의 연관성을 제기했다. 마리야 자하로바 러시아 외무부 대변인은 “이탈리아 정부가 납세자의 세금을 낭비하는 한 국가 경제부터 고대 탑들까지 모두 무너질 것”이라고 조롱했다. 이에 대해, 안토니오 타야니 이탈리아 외무장관은 “부끄럽고 받아들일 수 없는 발언”이라고 반박했다.
