“950달러짜리 걸레?”…발렌시아가 ‘찢어진 후드티’ 완판 논란의 진실

럭셔리 브랜드 발렌시아가(Balenciaga)가 ‘찢어진 후드 집업’으로 또다시 논란의 중심에 섰다. 온라인에서는 “하루 만에 완판됐다”는 소식까지 돌았지만, 해당 제품은 발렌시아가의 신상이 아닌 것으로 드러났다.
● “발렌시아가 신상 완판?” 알고 보니 타 브랜드 제품
최근 일부 매체와 SNS에서는 낡고 해진 디자인의 후드 집업이 발렌시아가 신상이라며 “출시 24시간 만에 완판됐다”는 영상이 확산됐다. 누리꾼들은 “이게 예술이면 헌 옷장도 갤러리다”, “950달러짜리 걸레냐” 등 비판적인 반응을 보였다.
그러나 확인 결과, 발렌시아가 공식 홈페이지에는 ‘Destroyed Model Jacket’이라는 이름의 상품이 존재하지 않았다.
문제가 된 영상 역시 타 빈티지 브랜드의 제품으로 확인됐으며, 영상을 올린 계정 또한 “해당 제품은 발렌시아가가 아니다”라고 직접 해명했다.
● “찢기고 더럽다”…계속되는 발렌시아가의 디자인 논란
발렌시아가는 앞서 ‘해진 듯한 명품’ 디자인으로 꾸준히 논란에 휩싸여왔다.
최근 뉴욕포스트(New York Post) 는 발렌시아가가 푸마(Puma)와 협업해 출시한 ‘해진 스피드캣 스니커즈’를 두고 “평범한 운동화에 낡은 흔적을 더했을 뿐인데 가격은 685달러(약 95만 원)”이라며 “중장비에 치인 듯한 신발”이라는 누리꾼 반응을 전했다.
또 올해 밸런타인데이를 맞아 립스틱 자국과 구멍으로 장식된 티셔츠(약 82만 원)와 집업 후드티(약 164만 원)를 선보여 “버리는 옷 같다”, “이해하기 어려운 실험”이라는 혹평이 이어졌다.
● “결함도 예술”…패션계의 아이러니 실험
그럼에도 일부 패션 평론가들은 발렌시아가의 시도를 “럭셔리의 개념을 뒤집는 아이러니 전략”으로 해석하며 예술적 실험이라고 분석한다.
SNS에서는 “결함이 오히려 기존 럭셔리의 틀을 바꾼다”, “묘하게 세련됐다”는 반응도 이어지며, 일부 누리꾼들은 해당 제품을 밈(meme) 이나 퍼포먼스, 혹은 ‘입을 수 있는 예술’ 로 즐기고 있다.
한편 발렌시아가의 2025년 겨울 컬렉션에 포함된 남성용 탱크톱은 옆선이 크게 찢어진 형태임에도 약 109만 원에 판매되고 있으며, 현재는 품절 상태다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
