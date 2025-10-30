시진핑 “상호보복 악순환 안돼…中·美, 대국의 책임 함께 해야”

시진핑(習近平) 중국 국가주석이 30일 “(도널드) 트럼프 (미국) 대통령과 함께 계속해서 중미 관계에 견고한 기반을 마련하고 양국 각자의 발전을 위한 좋은 환경을 조성하기를 바란다”고 말했다고 중국 관영 신화통신이 이날 보도했다.
시 주석과 트럼프 대통령은 이날 김해국제공항 접견실(나래마루)에서 오전 11시 10분부터 약 1시간 40분간 회담을 가졌다. 매체에 따르면 시 주석은 “세계 최대 두 경제대국으로 때로는 마찰이 생기기도 하는데 이는 매우 정상적”이라며 “파도와 도전에 직면해 양국 원수로서 키잡이 역할을 하는 우리는 방향을 잘 잡고 큰 흐름을 주도해 중미 관계라는 큰 배가 안정적으로 전진하도록 해야 한다”고 강조했다. 트럼프 2기 들어 시작된 ‘미국발 관세 전쟁’을 언급하면서 화해의 메시지를 던진 것으로 풀이된다. 시 주석은 또 “큰 그림을 보고 협력이 가져다주는 장기적 이익을 중시해야 하며, 상호 보복의 악순환에 빠져서는 안 된다”고도 했다.
시 주석은 대화의 중요성을 강조했다. 그는 “대화가 대립보다 낫다”며 “미중 간 모든 채널과 모든 계층에서 소통을 유지하고 이해를 증진해야 한다”고 말했다. 시 주석은 양국이 불법 이민 및 통신 사기 단속, 자금 세탁 방지, 인공지능, 감염병 대응 등 분야에서 협력 전망이 밝다고 봤다. 이어 “관련 부처는 대화와 교류를 강화하고 상호 이익이 되는 협력을 전개해야 한다”고 했다. G2 국가인 미국과 중국이 국제 무대에서도 건전한 상호작용을 해야 한다고 했다. 시 주석은 “오늘날 세계에는 여전히 많은 난제가 존재한다”며 “중국과 미국은 함께 대국의 책임을 보여주고, 양국과 세계에 유익한 큰 일, 실질적인 일, 좋은 일을 함께 추진할 수 있다”고 했다.
두 정상은 이번 정상회담을 계기로 정기적인 교류를 유지하는 데 합의했다. 트럼프 대통령은 내년 4월 방중할 계획이다. 이후 시 주석 역시 미국을 답방할 예정이다. 앞서 트럼프 대통령은 기내에서 진행한 기자들과의 문답에서 “(시 주석이) 플로리다주 팜비치 또는 워싱턴에 (답방을) 올 것”이라고 했다. 중국은 내년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를, 미국은 같은해 G20 정상회의를 개최한다.
두 정상은 이날 정상회담을 통해 일부 무역 사안에 대해 합의했다. 미국은 중국산 펜타닐에 대한 관세율을 20%에서 10%로 낮췄다. 중국은 희토류 수출 제한 조치를 1년간 보류하고 미국산 대두 구입을 재개하기로 했다. 시 주석은 이번 무역 합의와 관련해 ”양국의 경제무역 팀이 중요한 경제무역 문제에 대해 깊이 있게 의견을 교환하고 문제 해결에 대한 합의를 도출했다“며 ”양측 팀은 후속 작업을 신속히 구체화하고 확정해 합의를 잘 유지하고 이행함으로써 실질적인 성과로 미중 양국과 세계 경제에 ‘안심할 수 있는 보증’을 제공해야 한다“고 강조했다.
