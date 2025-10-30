美문서엔 5000억달러, 日문서엔 4000억…대미투자액 달라 논란

도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 28일 정상회담을 가진 뒤 양국이 각각 발표한 일본의 대(對)미국 투자 관련 문서 내용에 상당한 차이가 있다고 아사히신문 등이 30일 전했다.
일본 정부는 당시 ‘미일 간 투자에 관한 공동 팩트시트(Fact Sheet)’란 문서를 공개했다. 에너지, 인공지능(AI) 등 21개 사업이 일본의 대미 투자 후보로 적시됐다. 도시바, 미쓰비시중공업 등 일본 대기업이 ‘참여를 검토 중’이라고 기재됐다. 하지만 미국 측 문서에서는 이들 사업을 ‘주요 프로젝트’로 소개하며 “일본 기업이 투자 참여를 밝혔다”고 확정적으로 공개했다.
투자 금액에도 상당한 차이가 있다. 일본 문서에는 4000억 달러(약 570조 원)이었지만 미국 문서에는 ‘5000억 달러(약 712조 원) 이상’이었다. 1000억 달러(약 142조 원) 이상 차이가 난다. 일본 정부 관계자는 “(미국이)어떻게 이런 숫자를 만들었는지 모르겠다”고 했다.
미국 문서엔 일본 쪽에는 없는 내용도 다수 담겼다. 도요타자동차가 미국에서 생산한 자동차를 일본에 ‘역수입’하고, 도호쿠전력이 미국산 석탄 구매에 관한 1억 달러 이상 규모의 장기 계약을 체결하는 것 등이다. 미국 문서에는 미일 정상회담 이전에 이미 발표됐던 안건도 담겼다. 아시히신문은 이렇게 미일 간 차이가 나는 것은 트럼프 대통령이 성과를 과장하려는 것으로 보인다고 짚었다.
이번 대미 투자는 양국이 구성하는 협의위원회, 투자위원회를 거쳐 트럼프 대통령이 최종결정한다. 아시히는 전문가를 인용해 “최종적으로 선정될 사업은 ‘미국 제조업의 부흥과 확대’라는 트럼프 대통령의 의도가 크게 반영될 가능성이 있다”고 전망했다.
