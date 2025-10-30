‘금관 쓴 트럼프’ 합성영상 확산…외신 “노 킹스 시위중 왕관”

왕관을 쓴 트럼프 대통령이 전투기를 몰고 시위대에 오물을 투척하는 내용을 담은 합성 게시물과 금관 앞에 선 트럼프 대통령의 모습을 나란히 배치한 사진 등도 온라인에서 퍼졌다.

미국 현지 매체들은 금관 선물에 대해 주목하며 이달 18일 미국 수도 워싱턴 등 약 50개 주에서 이뤄진 노킹스 시위를 언급했다. 노킹스 시위는 트럼프 대통령의 권위주의적 통치 방식을 규탄하는 시위로, 700만 명이 참여해 올 6월보다 규모가 커졌다.

이재명 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 ‘금관 모형’을 선물하고 있다. 2025.10.29. 뉴시스

대통령실은 금관 선물 배경에 대해 “경주를 국빈으로 찾은 트럼프 대통령에게 한반도에 처음으로 평화를 가져온 신라의 정신과 함께 한미동맹의 황금기를 상징하는 이 금관을 선물로 준비했다”고 했다.