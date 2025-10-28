멕시코 도로에 버려진 시신…마약 카르텔 보도한 기자였다

멕시코에서 마약 밀매 카르텔을 취재하던 현지 범죄 전문 기자가 살해된 것으로 확인됐다.
27일(현지 시간) 미국 CBS뉴스에 따르면 지난 25일 멕시코 북서부 두랑고와 마사틀란을 잇는 고속도로에서 시신 1구가 발견됐다.
담요에 싸인 시신 옆에는 “두랑고 주민들에 대한 거짓 비난을 퍼뜨린 대가”라고 적힌 쪽지가 놓여 있었다. 두랑고는 멕시코에서 마약 카르텔 활동으로 악명이 높은 핵심 지역이다.
경찰의 신원 확인 결과, 시신은 현지 기자인 미겔 앙헬 벨트란(60)으로 조사됐다.
벨트란은 생전 두랑고 지역 매체 기자로 활동하면서 페이스북 등 소셜미디어에도 범죄 관련 사안을 보도해 왔다. 그의 마지막 보도는 두랑고 지역 마약 카르텔 조직범죄에 대한 고발을 다뤘다.
국경없는기자회(RSF)에 따르면 멕시코는 기자들에게 위험한 나라 중 하나로 여겨진다. 1994년 이후 150명 이상의 언론인이 살해됐다.
미 CBS뉴스는 “멕시코에서는 언론 종사자들이 정기적으로 표적이 된다”며 “종종 부패나 악명 높은 마약 밀매 조직과 같은 주제를 보도한 데 대한 직접적 보복이 일어난다”고 지적했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
